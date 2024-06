Els Mossos detenen quatre homes a Figueres per tenir 2.464 plantes de marihuana

Agents dels Mossos d'Esquadra de Figueres van detenir el 25 de juny, quatre homes de 23,43,50 i 62 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. A un d’ells, se’l deté a més, per delicte d’atemptat, lesions i danys.

A finals del mes de maig els mossos van iniciar una investigació davant de les sospites de l’existència d’un cultiu de marihuana dins d’una nau situada en el polígon industrial del sector sud de la ciutat.

El mateix dia 25 de juny els agents, en el transcurs de la investigació, van sorprendre una furgoneta amb quatre ocupants sortint de l’interior de la nau i li van donar l’ordre d’aturar-se. El conductor, però, va fer cas omís i va fer marxar enrere a gran velocitat fins a col·lidir amb el vehicle policial que li estava barrant el pas.

La policia va constatar que dins la nau hi havia efectivament un cultiu intensiu de marihuana que ocupava dos habitacles de l’edifici. Davant d’aquestes evidències els mossos van detenir els quatre homes com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. El conductor també se l’acusa d’atemptat contra els agents de l’autoritat, lesions i danys per impactar voluntàriament contra l’agent que estava dins el vehicle policial i causar-i lesions lleus a ell i els danys al cotxe.

La plantació, desmantellada a Figueres. / Mossos d'Esquadra

La policia va custodiar la nau i a mig matí del dia 26 de juny van dur a terme una entrada i escorcoll. Al fons de la nau darrera d’una pila de pneumàtics van veure una paret de pladur que tenia una porta que donava accés a unes estances on hi havia dos iglús d’uns 150 metres aproximadament Els mossos van localitzar i intervenir 2464 plantes de marihuana i 27,74 quilograms de cabdells. També es va intervenir tot els objectes necessaris pel cultiu i creixement. La nau presentava una doble escomesa que no passava pel comptador de la llum que va ser assegurada per part d’operaris d’ENDESA.

El valor en el mercat il·lícit dels cabdells de marihuana intervinguts és de 51.718 euros i el de les plantes de marihuana intervingudes de 1.341.391 euros. Els detinguts, tres d’ells amb antecedents, han passat avui a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.

