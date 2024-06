Masquef preveu una expansió urbana i comercial potent cap als Olivars de Figueres

El terreny dels Olivars és una gran bossa de terreny sense urbanitzar entre el barri de l’Olivar Gran de Figueres, la segona línia de l’avinguda Salvador Dalí i el barri de l’Olivar Gran. El seu desenvolupament està aturat des de fa anys, però el que ha tingut els antics terrenys de Transports Padrosa i la zona de Vila jardí està empenyent ara molt fort amb l’inici de tràmits administratius vinculats a juntes de compensacions i moviments relacionats amb les possibilitats del nou POUM.

Tot plegat se suma a un evident interès de diversos sectors empresarials per a ser presents en aquest sector de la ciutat, com ho demostra els tres moviments estratègics que han protagonitzat tres de les grans cadenes de venda alimentària: Mercadona, Lidl i, finalment, Aldi. El grup valencià va ampliar la superfície de venda i d’aparcament del seu supermercat de l’avinguda Montserrat Vayreda fa pocs mesos. La marca alemanya Lidl va obrir un nou establiment en el límit de Figueres amb el Camp dels Enginyers de Vilafant i, dimecres passat, Aldi va inaugurar el supermercat que ocupa l’antic espai de l’Eroski.

Va ser en l’obertura d’aquest nou centre comercial, situat al carrer dama d’Aragó, on l’alcalde Jordi Masquef i el regidor de Promoció Econòmica, Manel Rodríguez, van avançar la previsió de veure aviat una expansió urbana i comercial molt important des d’aquest punt cap a la zona dels Olivars. "Hi ha una empresa important de congelats que vol establir-se per aquí, també hi ha una altra empresa figuerenca que vol ampliar les seves instal·lacions". En el Pla d’Actuació Municipal del Govern hi ha la voluntat de tirar endavant el nou pavelló poliesportiu i, també una piscina climatitzada, entre altres equipaments. "El desenvolupament urbanístic comportarà l’ampliació del parc d’habitatges", explica Jordi Masquef. "Estem davant d’un important pol de creixement per a la nostra ciutat", afegeix Manel Rodríguez.

Setze llocs de treball directes El nou Aldi se suma al que ja té la companyia a l’avinguda Vilallonga, "són complementaris l’un amb l’altre", afirma Xavier Martínez, cap d’Expansió de la companyia. El nou establiment està situat al Carrer Dama d’Aragó i compta amb prop de 1.100 m² de sala de vendes i un equip de 16 empleats. Amb aquesta inauguració, Aldi ja suma 14 botigues a la província de Girona i 95 a Catalunya. "El nostre objectiu és oferir viesd’estalvi als veïns i les veïnes de Figueres, amb un assortiment d’exigent qualitat al preu més baix possible", va assegurar Xavier Martínez durant l’acte d’inauguració de la nova botiga. Jordi Masquef, ha felicitat l’empresa per aquesta nova obertura i ha destacat la seva contribució al municipi amb la "creació de 16 nous llocs de treball". Aldi continua impulsant la seva presència a Catalunya, territori clau en els seus plans d’expansió, on preveu obrir 10 noves botigues enguany.

