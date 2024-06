CAPs de l'Empordà i la Costa Brava tenen dificultats per contractar metges per aquest estiu

Cada any, amb motiu de la temporada d’estiu, quan augmenta la població per la major afluència de visitants, els centres d’atenció primària de l'Empordà i la Costa Brava han de reforçar la plantilla. Ja fa temps que s’anuncien dificultats per trobar metges i personal sanitari en zones més allunyades de les àrees metropolitanes i l’estiu no és una excepció, de fet la problemàtica s’intensifica.

Pel que fa a l’Alt Empordà, fonts oficials de la Fundació Salut Empordà, entitat que gestiona l’àrea bàsica de l’Escala, admeten que ha costat molt trobar reforços d’estiu i no s’ha pogut cobrir tot. És per això que s’ha optat per reestructurar els recursos propis per arribar a tot.

Segons fonts del personal del CAP de Palamós consultades per aquest diari, lamenten que no s’estan trobant metges que hi vulguin treballar i un dels motius principals és la manca d’habitatge, ja que en la temporada d’estiu els preus dels lloguers es disparen. Per altra banda, també hi ha baixes laborals que no es poden cobrir i calculen que faltarien uns tres facultatius. Aquest dèficit està afectant la qualitat assistencial, ja que no es pot fer tota la feina amb garanties per manca de temps. «La problemàtica s’estén a la resta de centres del Baix Empordà, alguns amb menor intensitat, però la plantilla és clarament insuficient per cobrir l’estiu», exposa un metge.

"La temporada d'estiu és més llarga"

També destaquen que «cal replantejar aquesta fórmula perquè la temporada d’estiu cada cop és més llarga i ja no val el típic reforç de juny a setembre». L’augment de l’activitat assistencial també es deu a la modificació horària dels CAPs i consultoris costaners, que va començar diumenge passat i s’allargarà fins al 8 de setembre. Concretament, els CAPs de Malgrat de Mar, Cadaqués i el consultori local de Platja d’Aro funcionen les 24 hores del dia. El consultori de Tossa obre fins a la mitjanit i el de Sant Antoni de Calonge i l’Estartit amplien l’horari de tardes i caps de setmana a partir de dilluns que ve i fins al 31 d’agost.

Per fer front a aquests canvis, el Departament de Salut va anunciar fa dues setmanes que la Regió Sanitària Girona afrontaria els mesos d’estiu amb la incorporació de 138 professionals més (professionals equivalents a una jornada laboral de 36 hores/setmana durant un mes) per tal de reforçar els centres de salut dels municipis costaners.

Davant la dificultat per trobar reforços d’estiu, el Departament de Salut no ha donat detalls a la petició d’aquest diari sobre els centres afectats. Sí que ha explicat la situació en termes generals. Han precisat que «no s’han detectat dificultats de forma generalitzada» i que «de forma molt puntual hi ha algun centre amb dificultats concretes però es consideren habituals dins la planificació de recursos humans en períodes de vacances com és l’estiu; aquestes eventualitats puntuals es resolen amb la reorganització dels equips i l’ajustament de les agendes de treball per seguir oferint l’assistència a la ciutadania i la qualitat del servei».

Finalment, recorden que «les plantilles dels centres de salut han crescut en els últims anys, de tal manera que aquests professionals ja formen part de l’estructura organitzativa dels centres.

Subscriu-te per seguir llegint