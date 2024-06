Els Premis Memorial Pere Fiol de Projecte LOLA ja tenen guanyadors

Les escoles del Far d’Empordà, Vilajuïga i Sils han estat els tres centres seleccionats i guanyadors de la primera edició dels Premis Memorial Pere Fiol que promou l’associació Projecte LOLA. La finalitat d’aquests premis és incentivar entre els nens i nenes l’amor, l’empatia i la compassió cap als animals per promoure el seu benestar.

"Cada any visitem escoles amb el nostre projecte educatiu La Lola va a l’escola i creiem que faltava un pas més per tancar la nostra activitat. Per això, vam decidir establir un concurs en què la mainada pogués plasmar en un dibuix la seva visió sobre què, segons ells, podem fer per ajudar els animals a ser més feliços. En aquesta primera edició, hem treballat amb la mainada de primer i segon de Primària, estem molt contentes amb la rebuda i el resultat", explica Noemí Morales, presidenta de l’associació.

"No tirem petards", d’en Gio, "Necessitem que li facin moixaines", de la Leyre i "No hem de comprar animals, s’han d’adoptar", de la Nora, han estat les tres obres guanyadores d’aquesta primera edició dels Premis Memorial Pere Fiol. "Uns dibuixos que mostren algunes de les principals problemàtiques que pateixen els animals i que la mainada cada cop n’és més conscient; és a dir, que es tracta d’un pas important", diu Morales. Les escoles guanyadores han rebut un trofeu i un lot de llibres de temàtica animalista i social per a les seves biblioteques.