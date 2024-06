L’Associació LGTBI+ de l’Alt Empordà celebra actes a Figueres

Figueres celebra el 28 de juny el Dia Internacional de l’Alliberament LGTBI+ contra la LGTBI Fòbia amb diferents activitats que tindran com a escenari la plaça de Sant Pere.

L’Associació LGTBIQ+ de l’Alt Empordà ha programat un cartell d’actes a partir de les sis de la tarda que inclou un taller de pancartes i brilli-brilli i també l’actuació de la Colla Castellera de Figueres que se suma a la jornada amb una sèrie de castells.

Hi haurà la tradicional lectura del manifest i per completar la jornada els assistents podran gaudir de la música de l’artista i cantautora Jessica Mellado i DJ Sapix a partir de les vuit del vespre per tancar els actes.