Agullana promou una arquitectura inclusiva dins dels actes del dia de l’Orgull LGTBIQ+

Aquest final de juny, el municipi d’Agullana celebra "Agullana amb Orgull", un esdeveniment dedicat a commemorar i promoure la diversitat i els drets de la comunitat LGTBIQ+. Hi haurà concursos, una cadena humana protagonitzada per les cosidores del poble, espectacles i una marxa exploratòria pels carrers del municipi, guiada pel Col·lectiu Punt6, que tindrà lloc el 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTBIQ+ com a primera activitat de la programació.

La intenció d’aquesta proposta és "definir si Agullana és un municipi inclusiu", expliquen els organitzadors. Per aquest motiu, el Col·lectiu Punt6 proposa un recorregut pels carrers del municipi per tal de fer un estudi de millora d’infraestructures municipals o espais que ho necessitin, com voreres, carrers i places, amb la finalitat d’integrar la perspectiva de gènere com a eix transversal.

Urbanisme i feminisme

El Col·lectiu Punt6 és una cooperativa d’arquitectura, urbanisme i feminisme que treballa per crear espais més igualitaris, segurs i accessibles per a totes les persones, especialment per a les dones i els col·lectius més vulnerables. La trobada és a les deu del matí a la plaça major. Aquest mateix dia, a les 13 hores a la Placeta de l’Ajuntament, es farà una lectura del Manifest, reafirmant el compromís d’Agullana amb la igualtat i la inclusió.

El divendres 28, el programa culmina amb un show improvisat a càrrec de Planeta Impro. Aquest espectacle es basa en els suggeriments del públic, oferint un toc d’humor i creativitat per jugar a trencar els estereotips de gÈnere i diversitat sexual.

Tres dies d'actes

Durant els dies 28, 29 i 30, s’han organitzat al municipi una sèrie d’actes que inclouen activitats educatives, culturals i lúdiques, pensades per a totes les edats i sensibilitats. Si bé en anys anteriors l’Ajuntament d’Agullana ja havia realitzat diferents actes com ara penjar la bandera des del campanar de l’església i al balcó ajuntament i la tradicional lectura del manifest, aquest any s’ha decantat per potenciar el seu compromís amb una programació àmplia de tres dies "que no només celebra la diversitat, sinó que també promou el respecte i la inclusió en la nostra comunitat".

El Ballet de l'escola de dansa Pilar Sánchez interpreta 'La Casa de Bernarda Alba' / Empordà

Participació de l’escola

El dia 29 les activitats s’obren a les 12 del migdia amb la inauguració de l’exposició de fotografia i de dibuix Amor és amor feta pels alumnes de l’escola municipal Lluïs Maria Vidal i veïns del municipi, a la sala d’actes de l’ajuntament. El mateix dia hi haurà espectacles, concert i entremig una cadena humana que protagonitzen les cosidores d’Agullana que durant aquests dies han estat treballant per cosir una bandera LGBTIQ+, de vint metres de llarg. Serà a dos quarts de deu del vespre, a la plaça major.

Agullana tanca la programació de les activitats pels drets LGBTIQ+ el dia 30. Es farà un concert de rumba al migdia, a la piscina, amb el duet Buena Onda i a les 8 del vespre, a la Sala Polivalent hi haurà la representació de l’espectacle La Casa de Bernarda Alba a càrrec del Jove Ballet de l’Escola de Flamenc Pilar Sánchez de Figueres i amb la participació de l’artista convidat Àngel Amieva.

Finalment, Agullana lliurarà el premi Orgull de balcó a partir de les votacions populars. El premi Orgull de balcó consisteix a posar la bandera LGBTIQ+així com qualsevol decoració que faci referència al col·lectiu i contingui el color o alguns dels colors identificatius del LGBTIQ+.

Per guanyar el premi El balcó amb més orgull, els participants s’hauran d’haver inscrit prèviament, abans del 28 de juny a l’ajuntament. El veredicte se sabrà el dia 30 de juny a les deu del vespre al jardí de la Concòrdia.