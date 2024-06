Els pescadors de cap de Creus s'associen per millorar la comercialització dels seus productes

Els pescadors del cap de creus s'associen per millorar la comercialització dels seus productes. El Departament d'Acció Climàtica ha aprovat el reconeixement d’una nova Organització de Productors Pesquers (OPP) del sector de la pesca i d’àmbit català, l’Organització de Productors Pesquers del Cap de Creus. Aquesta associació està integrada per 40 embarcacions dels ports pesquers de Roses, el Port de la Selva i Llançà, de les modalitats d’arrossegament i arts menors.

Aquestes organitzacions són complementàries a les confraries de pescadors i reconegudes en el marc europeu de la Política pesquera comuna i l’Organització Comuna dels Mercats (OCM), tenen com a finalitat que els productors cooperin en la gestió dels seus recursos amb coherència econòmica i ecològica. Per això, els seus objectius són garantir l’exercici racional de la pesca, millorar les condiciones de venda de la seva producció, afavorir la programació de la producció, adaptar l’oferta a la demanda, concentrar l’oferta, estabilitzar els preus i fomentar mètodes de pesca que afavoreixin la pesca sostenible. L’OPP Cap de Creus està impulsada per 120 socis i aglutina més d'1 milió de quilos l’any. I genera una recaptació mitjana en primera venda de 9.401.190 euros.

Amb l’Organització de Productors Pesquers del Cap de Creus, ja són cinc les organitzacions d’aquest tipus reconegudes a Catalunya, quatre de les quals són d’àmbit autonòmic i una transnacional.

Ajuts per promoure la creació d’aquestes organitzacions

El Departament també ha aprovat les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) destinats a la consolidació d’aquestes organitzacions i les seves associacions (AOP), i dels ajuts a la preparació i l’aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC).

L’import màxim dels ajuts a la consolidació serà de l’1% del valor mitjà de la producció comercialitzada per l’Organització, amb un màxim de 100.000 euros. L’import màxim dels ajuts a l’aplicació dels plans de producció i comercialització serà del 12% del valor mitjà de la producció comercialitzada per l’Organització o Associació de l’Organització durant els tres anys anteriors a la resolució d’aprovació del Pla.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és un dels eixos de l’Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’Economia Blava del país.