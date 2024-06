Llançà es dota de dues platges sense fum per aquesta temporada d'estiu

L’Ajuntament de Llançà ha presentat a l’Oficina de Turisme la nova campanya "A la platja no estàs sol" Es tracta d’una campanya per promoure el civisme, la preservació de l’entorn i les platges sense fum al municipi llançanenc. L’alcaldessa Núria Escarpanter garanteix que per a aquesta temporada d’estiu, a Llançà hi haurà dues platges sense fum, com són la del Port i la de Canyelles. "Hem d’aconseguir tenir espais més saludables al municipi", assegura Escarpanter, la qual convida els usuaris d’aquestes platges temàtiques a anar a les oficines de turisme a buscar els nous cendrers sostenibles.

La campanya "A la platja no estàs sol" s’ha editat en català, però també s’ha subtitulat a altres llengües, com el castellà, el francès i l’anglès. Segons Escarpanter, l’objectiu que persegueix l’equip de govern és "poder arribar tant a la ciutadania local com a totes les persones que visitin Llançà, i que acollirem durant la temporada d’estiu, que són estrangeres".

D’aquesta manera, Llançà s’afegeix a altres municipis costaners que als darrers anys han realitzat gestions per evitar la proliferació de burilles a les seves platges.