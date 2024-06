La Fundació Alive impulsa el projecte Rius amb voluntariat a la Muga i el Fluvià

La Muga i el Fluvià són els dos cursos fluvials més importants de l’Alt Empordà. Coneixedora de la seva rellevància ambiental, la Fundació Alive ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Hàbitats per donar suport econòmic al projecte Rius i impulsar-lo a la comarca. Aquest pla d’acció ambiental acumula una llarga trajectòria de més d’un quart de segle d’existència i se centra en el coneixement i seguiment dels ecosistemes fluvials a Catalunya a través del voluntariat ambiental.

Tant l’Associació Hàbitats, impulsora del projecte, com la Fundació Alive, entitat de conservació del medi natural, comparteixen l’interès «per potenciar l’obtenció d’informació sobre l’estat ecològic de les conques de la Muga i el Fluvià». En aquesta línia ambdues entitats han signat un conveni per a vetllar pel bon funcionament del projecte. Així, aquesta col·laboració busca «una major estabilitat en l’obtenció de dades en aquests dos espais fluvials, mantenint i creant nous grups de voluntaris, i assegurar l’estructura de coordinació del projecte de l’Associació Hàbitats». El projecte Rius vol donar a conèixer a la ciutadania els valors d’aquests espais i, a través de l’acció del voluntariat, analitzar periòdicament desenes de trams fluvials seguint una metodologia científica. A més, es promou la ciutadania activa en el seguiment i cura d’aquests espais fluvials. El conjunt de dades recopilades se centralitza a la base de dades i visor web de l’Associació Hàbitats, s’empra per a la recerca científica i es comparteix amb les administracions competents. A més, es realitza un informe RiusCat amb les dades i la participació obtingudes en cada campanya.

La tasca de les persones voluntàries consisteix a apadrinar un tram de riu o riera proper al lloc de residència, fer-ne el seguiment ecològic i emprendre petites accions de millora si s’escau. Tot plegat, amb el suport de l’equip tècnic que ofereix formació, acompanyament, eines i recursos a les persones voluntàries. Es pot ser voluntari del projecte Rius de manera particular o col·lectiva: escoles, instituts, centres de lleure, associacions culturals o altres agrupacions.