Vilanant prepara el curs vinent amb el condicionament de la zona escolar

Amb l’entrada de l’estiu astronòmic, el curs escolar d’enguany ha arribat al seu final, però, a Vilanant, ja preparen el curs vinent agafant-se a un regal de l’última edició dels Reis Mags d’Orient. L’Ajuntament de Vilanant preveu restaurar la pista poliesportiva que hi ha a davant de l’escola del poble i que fa de pati, entre altres funcions. El cost de l’obra és previst en 19.780 euros, mentre que el consistori s’ha acollit a una subvenció del govern de la Generalitat per a la millora d’infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants. «Són subvencions destinades a millorar un equipament esportiu ja existent. Nosaltres tenim la pista de l’escola, que quan no és en horari lectiu també queda obert al públic i el poble en pot gaudir, així com tothom qui vingui els caps de setmana», explica l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet (Junts).

El plantejament és fer l’arranjament de la pista esportiva, una cistella i porteries noves, una xarxa atrapa-pilotes i llum al voltant de la pista per poder jugar, també, quan es faci fosc. Palet afirma, també, que «la recollida de l’aigua no és l’adient i, quan plou, la pista queda inundada, de manera que poder fer aquesta millora també és essencial, perquè solucionarà un problema que fins ara teníem i no podíem resoldre per falta de pressupost».

Palet explica que hi ha dues accions «que són les més aclamades pels nens i nenes del municipi, ja que ens han demanat aquesta xarxa para-pilotes, per a evitar que baixin al carrer quedant a sota d’algun cotxe, i el fet que aquesta pista municipal pugui tenir un mínim de llum».

Aquest edifici escolar es va construir als anys 20 del segle passat per a acollir els estudiants de la localitat i de la veïna Taravaus, que ara forma part del mateix municipi. Amb el pas del temps, l’ajuntament, el dispensari mèdic i l’oficina de Correus també es van acabar instal·lant allà, però els anys no perdonen i, com que no s’hi havia portat a terme cap rehabilitació, la degradació de l’immoble es va fer insuportable.

Pati dels petits

L’any 2015, Vilanant i Taravaus inauguraven l’edifici de l’Escola Tramuntana que tornava a tenir l’activitat educativa, després que, durant un temps, fos l’edifici municipal. Les instal·lacions s’havien convertit en l’ajuntament, mentre els escolars es van situar en barracons a l’espera que es construís un nou edifici. Davant dels retards a l’hora de disposar de nou edifici i que tampoc es preveia que es resolgués en breu, el govern va decidir tornar l’escola municipal a l’antic edifici de sempre i l’Ajuntament, a l’espera d’una altra solució, estaria en barracons.

«També tenim en ment ampliar el pati dels petits. Veiem que hi ha una possibilitat en un espai mort al lateral de l’escola, de manera que, al setembre vinent, començarien el curs amb el perímetre escolar restaurat i amb una millor infraestructura», acaba informant l’alcaldessa de Vilanant.