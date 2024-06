L’esperança de l'empordanesa Lali Vila per frenar el càncer d'ovari

La Lali té 47 anys i una determinació indestructible: viure. No obstant això, la seva lluita contra el càncer epitelial d’ovari s’ha tornat cada vegada més àrdua. Avui, la malaltia avança i ha iniciat a una campanya per a recaptar fons i accedir a un tractament específic que podria detenir la malaltia o cronificar-la.

El càncer de Lali Vila s’ha fet resistent als tractaments més efectius, com el Carboplatí. «He provat fins a quatre línies de tractament prèvies i em queden poques opcions per intentar», explica. Elahere (Mirvetuximab Soravtansine) és el nom del nou fàrmac que podria ser la seva salvació. Aquest medicament està indicat per a casos com el seu, on les altres teràpies han fracassat.

El principal obstacle que enfronta Vila no és només la malaltia, sinó també la burocràcia. L’Agència Europea del Medicament (AEM) encara no ha aprovat Elahere a Europa. Actualment, només està aprovat per la FDA als Estats Units, cosa que significa que ha de comprar-se fora d’Espanya i de la UE. «Cada dosi costa al voltant de 12.000 euros. No puc fer front a aquesta despesa, i el mínim serien sis dosis d’aquest medicament, que s’administra en cicles de 21 dies», explica Lali. «Necessito aproximadament 76.000 euros per a realitzar el tractament i veure si funciona.».

Lali necessita accelerar tot el procés per a detenir l’avanç de la malaltia. Per això, fa una crida a la solidaritat i l’empatia de la població. Les donacions es poden fer a través de la plataforma Gofund.me aquí.

L'experiència de Lali

L’experiència de Lali Vila, diagnosticada de càncer d’ovari amb metàstasi, fa dos anys, narra els desafiaments i les complicacions a les quals s’ha enfrontat: La seva història, com a la majoria de dones a qui es diagnostica aquesta malaltia, ha estat marcada per la dificultat en el diagnòstic: «Anava al ginecòleg cada dos o tres mesos. Les meves regles eren abundants i duraven quinze dies, gairebé s’ajuntava una regla amb la del mes següent». L’octubre del 2021 la van operar per a extirpar dos pòlips totalment benignes de l’úter, no van detectar res d’estrany als ovaris, però el problema va continuar. «Jo continuava amb la panxa inflada i regles totalment anormals. També tenia altres símptomes com urgència urinària i diarrees constants, dolor». Va ser després d’un llarg periple que finalment el mes de febrer de l’any 22 li van diagnosticar un càncer d’ovari en estadi IV. «Això vol dir una malaltia incurable amb una supervivència de menys del 10% a 5 anys».

"És evident que s’ha avançat molt en la detecció i prevenció del càncer de mama, així com en els tractaments, tanmateix, no és així amb el càncer d’ovari" Lali Vila — Impulsora de la campanya

La impulsora de la campanya és també un testimoni dels reptes que moltes dones enfronten en la lluita contra aquest tipus de càncer considerat com «l’assassí silenciós», ja que en el 85-90% dels casos es diagnostica en estadis avançats, només un 30% de les dones que tenen càncer d’ovari pot tenir un origen genètic, i és en aquests casos que el pronòstic és més favorable i cronificable, però a la resta, són incurables.

Busca conscienciar sobre la necessitat de recursos per a la recerca d’aquest càncer que afecta el 2% de la població i representa una malaltia minoritària, amb la qual cosa «amb prou feines es destinen recursos públics a la investigació».

«Per a la resta de pacients sense mutació genètica, hi ha poques línies de tractament i són poc efectives». És evident que s’ha avançat molt en la detecció i prevenció del càncer de mama, així com en els tractaments, tanmateix, no és així amb el càncer d’ovari.

Cada any es diagnostiquen prop de 3.200 casos a Espanya i moren aproximadament 2.000 dones per aquesta malaltia. Quatre de cada cinc casos es detecten en estadis avançats de la malaltia. «Necessitem prevenció i investigació per salvar vides» diu Lali Vila, malalta oncològica que fa uns mesos va liderar la campanya Més investigació, més vida, amb la que va recaptar 6.000 euros que seran destinats a investigació.