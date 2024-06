La Casa Romaguera de Figueres ha estat acordonada per uns despreniments

La Guàrdia Urbana de Figueres ha hagut d'acordonar amb tanques una part del perímetre de la Casa Romaguera, també coeguda com de Pont de Vinyals, entre el carrer de la Jonquera, les escales d'accés a la plaça Gala Dalí i la baixada del carrer Canigó, a causa del despreniment d'un tros de l'estructura de l'edifici. Els fets van passar dijous sense que ningú prengués mal. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha explicat que els propietaris de l'immoble seran requerits per a formalitzar una restauració de les façanes que està pendent des de 1998, amb expedients que no han estat resolts fins ara. L'edifici és protegit i va ser projectat per l'arquitecte Roca i Bros el 1852.

En el seu moment, des del departament d'Urbanisme es van obrir diversos expedients per a obligar la propietat a restituir una part de la façana neoclàssica que havia estat demolida de manera barroera sense que, fins ara, hi hagi hagut constància pública de la seva resolució. Tanpoc l'Ajuntament de l'època va actuar de manera subsidiària, com havia anunciat. El tros d'estructura que ha caigut a la via pública, tot i no ser molt gran, podia haver provocat un accident greu si arriba a caure sobre algú. La zona afectada és una de les més transitades de la ciutat, per la seva connectivitat amb el centre i per la proximitat amb l'entorn del Teatre Museu Dalí.

Una part del carrer acordonat per la Guàrdia Urbana / Santi Coll

El novembre de 1999, el consistori va anunciar que requerien els propietaris de l’immoble «amb un termini de sis mesos per a restituir les decoracions destruïdes». Un informe dels serveis tècnics argumentava que «cal procedir a rehabilitar la façana, restituint-la en el seu estat inicial de conjunt». Ja aleshores, una de les notificacions de l’Ajuntament especificava que «en cas d’incompliment es continuarà amb l’execució subsidiària ordenada per Decret de 7 de juliol de 1999, el cost de la qual serà a càrrec seu, es tornarà a incoar expedient sancionador i li correspondrà el perjudici i les responsabilitats civils i penals que pertoquin».

