"Volem que la ciutadania se senti orgullosa del nostre municipi, Santa Llogaia"

Mireia Pimentel López (Santa Llogaia d’Àlguema, 1993) és advocada de professió i va entrar a l’ajuntament com a regidora el 2015 i d’alcaldessa, el 2019.

Com ha anat el primer any d’aquest mandat?

El valoro molt positivament i considero que hem fet molta feina. Dels punts que hi havia al nostre programa electoral, ja n’hem dut a terme uns quants. Per exemple, hem tirat endavant el projecte del magatzem municipal, hem instal·lat els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l’estacionament públic de la plaça de l’Ajuntament, així com, també, hem instal·lat els panells solars fotovoltaics als sostres de la Sala del Centre Cívic. A mitjans d’estiu de l’any passat, vam implantar el nou enllumenat al camí d’accés a la deixalleria i a la zona esportiva municipal. Tanmateix, respecte de la Sala del Centre Cívic, n’hem millorat l’aclimatació, i hem impulsat noves activitats per totes les edats (manualitats, ioga i estiraments). Per últim, vam crear el canal de comunicació i difusió municipal i, actualment, a sobre la taula hi tenim pendent la redacció dels Plecs de Clàusules i redacció del projecte per la nova depuradora.

Han avançat amb la depuradora, doncs...

Estem en procés de redacció dels Plecs de Clàusules que hauran de regir la contractació del projecte constructiu. Es tracta d’una inversió molt cara que només es podrà assumir amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Vostè va ser alcaldessa amb 25 anys. Què la va portar a l’ajuntament?

Abans de ser alcaldessa, jo ja era regidora a l’Ajuntament, i va ser gràcies a l’anterior alcalde, David Bahí, que va confiar en mi oferint-me el càrrec d’alcaldessa. És cert que al principi em feia una mica de respecte per tot el que suposava, però ara, vist amb perspectiva, em sento molt afortunada, i considero que és una experiència que està essent molt gratificant a escala personal, a la vegada que satisfactòria.

Ha costat menys, ara, que l’inici de l’anterior mandat amb la pandèmia?

El primer mandat es va iniciar el maig de 2019, i no vam tenir gairebé temps d’adaptar-nos a l’Ajuntament que ja teníem la pandèmia a sobre. L’any 2020 va ser un any atípic i complicat, i ens va deixar més buits, tot i això, el municipi no va deixar d’avançar en la mesura del permès, però a causa de la pandèmia vam haver de fer front a una situació totalment inesperada i diferent. És clar que l’inici d’aquest mandat ha costat molt menys que el de l’anterior, però al final, de tot se n’aprèn i això és l’important. Situacions com la pandèmia t’obliguen a treballar sobre l’imprevist i t’ensenyen a gestionar circumstàncies anòmales i sobrevingudes.

"Som un govern de continuïtat. Partim d’una feina feta i això és molt positiu"

Com s’han plantejat aquests quatre anys?

Partim de la base que som un govern de continuïtat, perquè partim d’una feina ja feta, i això és molt positiu, perquè ens permet encarar els nous projectes amb forces renovades. El que volem és que la ciutadania se senti orgullosa del nostre municipi, i per això continuarem treballant en la mateixa línia que fins ara, perquè el nostre poble estigui en manteniment i renovació constant.

Aquests dies han sotmès els veïns a una enquesta sobre el projecte de transformació de l’entorn de l’Antiga Fàbrica d’en Cruanyas...

Una empresa de transports i logística ens ha presentat una proposta d’implantació d’una benzinera amb estacionament de camions amb un hotel i un centre comercial. Davant dels dubtes que ens han sorgit sobre la conveniència o no d’aquesta activitat, l’Ajuntament ha optat per efectuar una enquesta a la població i, així, poder conèixer l’opinió dels veïns i veïnes de Santa Llogaia d’Àlguema, a causa de la magnitud de la proposta. Serà, doncs, el consistori qui acabarà decidint sobre la seva tramitació.

Estan construint el nou magatzem municipal, també...

Certament. El nou magatzem municipal es troba aproximadament al 60% de la seva execució. Esperem poder-lo posar en servei a finals d’estiu. Es tracta d’una nau de 225 metres quadrats de formigó prefabricat, que s’utilitzarà de magatzem de la brigada municipal.

Tenen bon veïnatge amb els pobles del seu entorn?

Sí, amb els pobles veïns no hem tingut mai cap problema, i sempre que hem necessitat suport de qualsevol d’ells l’hem tingut, i això és d’agrair. El fet que hi hagi cooperació municipal i bon veïnatge amb els pobles confrontants només pot tenir avantatges, i això facilita molt més la feina.

I hi ha bona convivència a dins de Santa Llogaia?

La veritat és que sí. Els petits municipis acostumem a tenir com a característica comuna el fet de ser una administració local molt propera a la població, i això també és el que passa entre els veïns i veïnes, que ens trobem en un entorn molt proper i accessible. A Santa Llogaia d’Àlguema, hi ha molta gent que hi vivim de tota la vida, i això ha fet que hi hagi molts vincles entre nosaltres, inclosos amb els nouvinguts, que s’han adaptat molt ràpidament al municipi. La convivència al municipi la portem molt bé, però és cert que és una tasca complicada que necessita generositat i implicació per part de tots que, per sort, aquesta assignatura la tenim aprovada al nostre poble.