L'Ajuntament de Figueres executarà la Ronda Nord en dues fases

L’Ajuntament de Figueres té damunt la taula un repte majúscul que ha de resoldre amb poc temps de marge per evitar un agreujament del col·lapse circulatori que és ben visible a la ronda Sud i a l’avinguda Salvador Dalí a les hores punta del dia: garantir la mobilitat a la ciutat en funció del seu creixement urbanístic i demogràfic, al mateix temps que ha de buscar alternatives viàries per a fer possible la pacificació del trànsit en el centre i en determinats barris de la perifèria.

Des de fa anys, el desenvolupament del pla de rondes està aturat. La conjuntura econòmica no ha ajudat i el retard en la renovació del Pla General del 1983, tampoc. L’obra de la ronda Sud data de 1994, executada durant l’etapa de l’alcalde Marià Lorca i, des d’aleshores, només ha tingut continuïtat amb el tram que porta el nom de Ricard Giralt, des de la depuradora fins a la carretera de Llançà, l’N-260, fet durant el mandat de Joan Armangué.

A partir del nou POUM aprovat el 2023, els tràmits per a l’execució d’aquest pla de rondes han agafat nous referents. L’alcalde, Jordi Masquef, va decidir posar fil a l’agulla amb aquest tema al costat del director d’Urbanisme, Camil Cofan, i del Comissionat per a la Transformació Ferroviària, presidit per l’economista i exalcalde, Joan Armangué.

L'obra es dividirà en dues fases, la primera d'elles serà el tram entre l'N-260 i l'Aigüeta

A principi de la tardor passada, el Govern municipal va encarregar l’avantprojecte de la ronda Nord que ha d’enllaçar la rotonda de l’N-260 amb l’avinguda Salvador Dalí, passant per l’Aigüeta fins a l’avinguda de Perpinyà. Un tram d’uns 2,5 quilòmetres que, inicialment, tenia un pressupost estimat en uns 8,2 milions d’euros.

El fruit d’aquest encàrrec es va donar a conèixer el dissabte 8 de juny, en el transcurs de la segona reunió del Comissionat per a la Transformació Ferroviària. Els membres d’aquest grup de treball van poder conèixer de primera mà l’estat del projecte i la previsió dels terminis d’execució.

L’obra es dividirà en dues fases. La primera d’elles afectarà el tram comprès entre la rotonda de la carretera de Llançà i el barri de l’Aigüeta, que Figueres comparteix amb Cabanes. Segons el plànol de l’avantprojecte, la ronda Nord travessarà el camí de Caboques, que comunica el Molí de l’Anguila amb Vilabertran, l’històric camí de la Font del Soc, i arribarà a la rotonda de l’Aigüeta que hi ha entre les actuals instal·lacions de Vàlvules Bac i can Cazorla, aproximadament.

Segons es desprèn de la reunió esmentada, l’Ajuntament està tramitant actualment un Pla Especial per possibilitar l’execució en fases de les obres, i es preveu que l’any vinent es pugui aprovar el projecte executiu d’aquesta primera fase (entre l’N-260 i l’Aigüeta). Això permetria començar les obres a l’inici de l’any 2026, amb un pressupost de sis milions d’euros.

El tram que afronta l’Ajuntament afecta tota la part posterior del barri dels Cendrassos i de l’Horta d’en Capallera. Aquesta part de la ronda Nord transita tota vora de la zona esportiva de la Finca de la Salle, de les pistes de pràctiques de l’autoescola FPC i arriba a l’avinguda de Perpinyà en un punt en el qual hi ha un solar que l’Ajuntament vol aconseguir per a habilitar-hi ben aviat un aparcament dissuasiu.

La continuïtat de la ronda Nord queda pendent de l’actuació de la Generalitat, ja que ha d’executar la construcció del túnel que passarà sota el castell de Sant Ferran fins a arribar a la zona de l’estació d’alta velocitat Figueres-Vilafant. Aquest projecte es va posar a informació pública el maig de 2010, però el govern català el va deixar en estat de letargia, com també va passar amb la continuïtat de la C-31 des del Pont del Príncep fins al mateix punt. En ambdós casos, ja hi ha hagut moviments administratius per a reiniciar-ne els tràmits. El mes de març, la Generalitat va iniciar la licitació de l’assistència tècnica per a la redacció de l’estudi de l’impacte ambiental de la ronda Nord amb la finalitat d’actualitzar el procés iniciat el 2010. Cinc empreses s’han postulat per a redactar l’estudi.

La ronda Nord té caràcter estratègic, perquè, si s’aconsegueix la seva execució en tot el traçat, un cop completada també la variant de Vilafant, hi haurà una connexió directa d’enllaç de l’N-260 d’est a oest, un fet que ara queda totalment interromput a la plaça del Sol.