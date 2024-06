Comencen les restriccions d'accés al cap de Creus des de Roses: "Està bé que es protegeixi el parc i no es massifiqui"

Comencen les restriccions d'accés al cap de Creus des de Roses, que aquest any s'allarguen gairebé un mes i mig més. Des d'aquest dissabte i fins a l'11 de setembre, la barrera que dona accés al parc natural des de la carretera Montjoi romandrà tancada per als cotxes i autocaravanes entre les deu del matí i les cinc de la tarda. L'any passat la restricció es va aplicar en un període més curt: entre el 15 de juliol i el 31 d'agost. Aquest dissabte al matí, hi ha passat tant persones que estaven al cas de la mesura i podien accedir al parc perquè eren veïns de la zona o bé havien fet una reserva, com d'altres que han hagut de fer mitja volta, però que coincidien a dir que "està bé que es protegeixi el parc i no es massifiqui".

A partir de les deu del matí d'aquest dissabte s'han començat a formar petites cues a la carretera Montjoi, que uneix Roses amb les cales del terme municipal que estan dins del cap de Creus. L'acumulació de vehicles a aquesta via és conseqüència de la barrera que restringeix des d'ara i fins a l'11 de setembre l'accés el parc natural i que enguany s'hi ha col·locat gairebé un mes abans que l'any passat -quan es va tancar l'accés el 15 de juliol-. "És un lloc fràgil, amb molts valors naturals i la massificació pot ser un problema", ha explicat el director del Parc Natural del cap de Creus, Ponç Feliu, que detalla que "per això, es restringeix l'accés amb vehicles tant des de Roses, com des de Cadaqués cap al far del cap de Creus".

L'objectiu de la limitació és evitar les saturacions, així com reduir l'impacte sobre el medi natural i minimitzar riscos en casos d'emergències que requereixin activar protocols de Protecció Civil. A més, avançant la restricció es vol abastar dates del calendari durant les quals hi ha "gran afluència de públic" com són la revetlla de Sant Joan i la Diada. "Hem decidit allargar-ho perquè l'any passat vam tenir dates crítiques", ha afirmat el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Roses, Lluís Espada, que ha afegit que "l'estiu passat es va restringir l'accés a 400 vehicles cada dia al juliol i a 800 per dia a l'agost". Una afluència que ha dit que és "desmesurada" i que "el parc no pot suportar".

Restricció d'accés

Les mesures de restricció al cap de Creus per a l'accés motoritzat s'apliquen a Roses per quart estiu consecutiu. En concret, es barra el pas a vehicles de quatre rodes o més, que no poden entrar al parc entre les deu del matí i les cinc de la tarda cap dia de la setmana. En canvi, sí que poden passar vianants, ciclistes i motoristes, així com veïns de la zona, clients d'activitats del parc i treballadors -sempre que presentin una declaració responsable o acreditin la reserva-. Aquest ha estat el cas aquest dissabte al matí d'Arantxa Barreiro i la seva família, que havien estat previsors i tenien una reserva per dinar dins del parc: "Estàvem al cas de la mesura, però no entenem que només es controlin els cotxes i no es limitin les motos ni la gent que entra a peu o en bici".

Per contra, desenes de vehicles han hagut de fer mitja volta i canviar de plans. La valenciana Cristina Cuenca que s'hi dirigia amb unes amigues ha explicat que tot i no esperar-s'ho, els sembla "bé" la mesura. El que no li ha agradat és no trobar senyalització abans d'arribar a la barrera: "Hem anat pujant sense saber-ho i no ens hem trobat la sorpresa fins que hem arribat aquí dalt". El mateix li ha passat a Aritz Lazcano, un turista procedent del País Basc que s'hi dirigia amb la família: "Avui haurem de canviar de plans i demà vindrem més d'hora perquè volíem estar en aquestes cales; però qualsevol mesura per protegir el medi ens sembla bé". Per últim, Xavier Munuera també ha hagut de fer mitja volta: "No ens ho esperàvem, però ens sembla perfecte que s'eviti massificar el parc i l'entorn natural".

Aquest punt de control amb la barrera d'accés s'han mantingut a la ubicació de l'any passat, al paratge de la Torre d'en Sastre. Des d'aquí, la mobilitat per tornar cap a Roses és més fàcil quan la barrera està tancada perquè hi ha més espai de maniobra per girar que en la ubicació anterior, al mirador de Falconera. En relació amb l'estacionament de vehicles, estarà prohibit a totes les cales del parc natural entre mitjanit i les sis del matí, també els set dies de la setmana. Les restriccions estan consensuades prèviament amb l'òrgan gestor del parc.

Ampliar les mesures

Des de l'Ajuntament de Roses, tal com ha detallat el regidor de Medi Ambient, volen "anar evolucionant i millorant cada any per fer més segur el parc i preservar-lo". Algunes de les mesures que sospesen són les d'habilitar un transport públic "per facilitar el trànsit dins del parc" o col·locar-hi un control d'accés digital com el que ja tenen instal·lat a Cadaqués (Alt Empordà). Des del parc natural, el director Ponç Feliu defensa que les mesures que s'apliquen "deixen respirar l'entorn natural i permetre que tot segueixi el seu curs, sobretot en moments com l'estiu que són molt durs pel canvi climàtic".