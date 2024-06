El xef Jaume Subirós rep el reconeixement dels Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres

El cuiner Jaume Subirós Jordà, propietari de l'Hotel Empordà de Figueres i l'Hotel Almadraba Park de Roses i, sobretot, ànima del Motel, ha afegit un nou reconeixement a la seva llarga trajectòria professional. Aquest dijous, a la sala Marquès de la Mina, els Amics del castell de Sant Ferran el van nomenar Personatge de l'Any en un emotiu i concorregut acte. El president de l'entitat, Joan Carné, va iniciar l'acte amb un cop directe a la rellevància de la persona i l'establiment que regenta tot recordant que "en cas que Figueres desaparegués, sempre ens quedarà el Motel".

La presentació del guardonat va anar a càrrec de l'escriptor Xavier Febrés, als ulls del qual "a la ciutat hi ha dues grans fortaleses, el Motel Empordà i el castell de Sant Ferran". Durant la seva intervenció, Febrés va manllevar diverses cites del seu darrer llibre, dedicat al temple gastronòmic figuerenc: Motel Empordà, elogi de l'amor estable. Per a donar relleu a la feina feta per Jaume Subirós, Xavier Febrés va recordar el paper transcendent del seu sogre, Josep Mercader, en la renovació de la cuina catalana, però va destacar que la mort sobtada d'aquest el novembre de 1979, va deixar la continuïtat dels establiments de Figueres Roses en mans de l'homenatjat: "Mercader va estar dinou anys al capdavant del Motel i Subirós, que va començar allà com a grum amb només deu anys, ja en porta seixanta-tres". Sobre ell va acabar dient que caldria considerar-lo un "discret refundador" més que no pas un "continuador" de l'herència rebuda, sense deixar d'esmentar la fidelitat cap a la manera de treballar el producte, l'atenció al client i la seva humiltat.

Jaume Subirós (Santa Llogaia d'Àlguema, 1949), va agrair el reconeixement amb el seu somriure murri, tot explicant els seus primers contactes amb la fortalesa, quan de petit estudiava al Cultural Cervantes i anaven d'excursió fent la volta al Castell. "Fa seixanta-tres anys que des del Motel veig els seus murs i les garites, tan ben restaurades", va dir, tot afegint anècdotes com la de la construcció de les cases dels americans "que sorprenien els figuerencs perquè tenien teulats sense teules".

jaume Subirós mostra els obsequis rebuts dels Amics del Castell / Santi Coll

Els regals dels Amics els va lliurar l'exalcalde Marià Lorca, personatge de l'Any en una edició anterior, dins d'una caixa ben embolicada, on hi havia una figura de cartró que representa el cuiner, feta al taller Ventura i Hosta, i una reproducció d'una postal dels primers anys del Motel Empordà.

Amics i autoritats presents

El lliurament del premi s'ha fet amb la presència d'amics, familiars i socis dels Amics, a més d'una nodrida representació de representants institucionals i d'entitats, com ara la delegada de Presidència de la Generalitat, Maria Josep Porta; el sotsdelegat del Govern de l'Estat, Pere Parramon; el tinent d'alcalde i vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils; el president del Consorci del Castell, Carlos Díaz Capmany; l'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez i l'exalcalde Joan Armangué, entre altres personalitats.