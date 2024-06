Un menor pateix ferides greus a la mà, el tòrax i la cara per l'explosió d'un petard a Figueres

Un menor de 14 anys ha patit ferides greus en una mà, i també al tòrax i la cara arran de l'explosió d'un petard mentre el manipulava. Els fets van passar aquest dijous pels volts de mitja nit a la zona oest de Figueres. El noi va ser atès en un primer moment a l'hospital comarcal però se'l va acabar traslladat al Trueta per la gravetat de les lesions.

Precisament, la Guàrdia Urbana ha intensificat aquests dies els controls per detectar infractors i aquest dimecres va denunciar un menor de 16 anys per llençar petards de categoria F2 (per a majors de 16) en llocs no habilitats, també a la zona oest. L'Ajuntament ha emès també un ban on alerta de les prohibicions i ha habilitat un espai "segur" per llançar pirotècnia al Firal.