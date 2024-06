El carrer Lasauca de Figueres es convertirà en un rebedor "amable" d’accés a la Rambla

Si no hi ha cap contratemps inesperat, setmanes abans de les Fires de la Santa Creu de l’any vinent Figueres estrenarà un nou rebedor urbà al carrer Lasauca. El 29 de maig passat, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte de transformació d’aquest vial en una plataforma d’entrada al centre de la ciutat amb més espai per als vianants i sense aparcaments per a vehicles.

El pla global, que afecta altres espais com la pujada del Castell o el recentment reformat carrer Enginyers, i que va ser redactat en l’anterior mandat, té com a objectiu la "conversió del centre històric en una experiència turística integral, sostenible i competitiva: cultura, comerç i gastronomia". Va ser aprovat en el seu moment pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, l’actual Ministeri d’Indústria i Turisme, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec al Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea-Next Generation EU. El de Figueres forma part del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), de la convocatòria extraordinària del 2022.

El projecte ha estat redactat per l’arquitecte Jordi Ricard Solé i té un pressupost d’execució per contracte de 379.342 euros

El projecte del carrer Lasauca ha estat redactat per l’arquitecte Jordi Ricard Solé i té un pressupost d’execució per contracte de 379.342 euros. L’obra implicarà renovar l’espai per a dotar-lo d’una nova mobilitat que prioritzarà les persones, mantenint el pas de vehicles. El carrer Lasauca forma part de la coberta urbana de la riera Galligans, que travessa la ciutat en un recorregut que també passa per la Rambla, el carrer Caamaño i les places de la Palmera i Tarradellas.

La transformació permetrà preservar el tram central de llambordes i ampliarà considerablement les voreres dels dos costats. En l’actualitat, difícilment hi poden transitar dues persones de costat. Les llambordes de basalt formen part del paisatge urbà de Figueres i en són un dels seus trets més característics, i per aquest motiu es van respectar quan es va fer la darrera gran reforma de la Rambla. No va ser així, però, en la reurbanització del primer tram del carrer de la Jonquera, que les van eliminar completament des de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça d’Isabel II. Les llambordes d’aquesta part de la ciutat daten de 1926, aproximadament.

Les obres podrien començar cap al mes de setembre i tindran una durada d’entre sis i set mesos

Segons les previsions municipals, un cop s’hagin superat tots els tràmits administratius, les obres podrien començar cap al mes de setembre i tindran una durada d’entre sis i set mesos. Han d’estar acabades aviat per a poder rebre el 50% del finançament dels fons Next Generation, per això el càlcul d’acabament de la transformació del carrer Lasauca caldria situar-lo entre els volts de Setmana Santa, abans de Fires.

Com ja va passar amb el projecte del carril bici del carrer Nou, els regidors del Govern han mantingut reunions amb els veïns per a donar a conèixer les conseqüències del projecte, una de les quals serà eliminar els aparcaments i crear un espai de càrrega i descàrrega en el carrer Galligans. També es renovarà la xarxa de serveis i se soterrarà el cablejat aeri. El carrer Lasauca es mantindrà d’entrada per a la circulació de vehicles com a Zona 30 des de la plaça del Sol, respectant així l’intercanvi de sentit materialitzat el 2017.