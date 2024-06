S'encasta contra la terrassa del Lizarran de Figueres triplicant la taxa d'alcohol permesa

La Guàrdia Urbana ha denunciat un conductor que es va encastar contra la terrassa d'un restaurant de Figueres, el Lizarran del carrer Monturiol. L'home triplicava la taxa d'alcohol permesa.

Els fets van passar aquest dimecres cap a les onze de la nit en aquest cèntric establiment. En el moment de l'accident, no hi havia clients a la terrassa i no hi va haver ferits. La policia va practicar la prova d'alcoholèmia a l'home, que va donar 0,86 mg/l per aire aspirat.