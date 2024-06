L'oposició de Vilafant demana un ple a l'equip de govern per valorar el primer any de mandat

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Vilafant, ERC i Som Vilafant, han sol·licitat la celebració d'un ple extraordinari perquè l'equip de govern valori el primer any de mandat i respongui sobre les actuacions municipals que s'han portat a terme.

Els grups diuen que estan cansats de "no rebre les respostes adequades durant els plens". En l'escrit presentat inclouen una vuitantena de preguntes agrupades en 22 àmbits.

Pels dos grups, que han emès un comunicat conjunt, "un any al capdavant de l'òrgan és temps més que suficient per començar a veure resultats en relació amb el què, el com i el quan de les actuacions que s'han portat o es volen dur a terme des de l'alcaldia i les regidories".

El portaveu d'ERC, Sergi Palomeras, explica que el motiu és que "estem cansats de l'absència de respostes o dels argumentaris superflus i buits de contingut que rebem a les sessions plenàries" i afegeix que "des de l'oposició tenim la sensació que no s'està treballant en la línia que es mereix Vilafant i els seus veïns i veïnes".

En la mateixa línia s'ha manifestat el portaveu de Som Vilafant, Kiko Marín, i ha remarcat que "fa mesos que esperem que es presenti l'anunciat Pla d'Acció Municipal i creiem que, després d'un any, ja comença a ser hora de conèixer quines són les intencions de l'equip de govern pel nostre municipi".

Per aquests motius, ambdós grups, que representen 6 dels 13 regidors del consistori, han plantejat aquesta petició formal de rendiment de comptes, demanant que es faci de forma individualitzada per regidories, tant de les tasques executades com de les previstes en cadascuna d'elles.

L'equip de govern de Vilafant està integrat pel PSC, Junts i Ciutadans.