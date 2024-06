Jutjat per entrar a un cotxe amb una noia dins i agredir-la sexualment a Empuriabrava

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 9 anys de presó per agredir sexualment una noia a Empuriabrava el 20 de setembre del 2018. La víctima ha explicat al judici que estava asseguda al seient del copilot al cotxe d'uns amics i que, quan ja tornaven cap a casa després de sortir de festa, van veure que un altre vehicle havia embarrancat a una cuneta prop d'un pàrquing. Els seus amics van baixar a ajudar i va ser aleshores quan un noi que no coneixia "de res" va entrar al cotxe i, aprofitant que les claus estaven posades, va conduir fins a un lloc apartat. Allà, la va obligar a fer-li una fel·lació. L'acusat ho nega i al·lega que les relacions sexuals van ser consentides.

El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha començat amb el relat de la víctima perquè el processat ha sol·licitat declarar al final, després d'escoltar tots els testimonis. La noia ha explicat que aquella nit va sortir de festa amb uns amics a un local d'Empuriabrava i que cap a les sis del matí van pujar al cotxe d'un d'ells per tornar cap a Figueres.

Quan sortien de la zona d'aparcament, van veure que un altre vehicle havia tingut una sortida de via en una cuneta i els seus dos amics van baixar del cotxe per ajudar. Ella es va quedar a dins, asseguda al seient del copilot. "De sobte va pujar un noi qui no coneixia de res", ha explicat la noia que ha precisat que, aprofitant que les claus estaven posades al contacte, el processat va conduir fins a "una urbanització" que hi havia a prop.

Relació no consentida

Un cop allà, ha continuat relatant la víctima, l'acusat li va proposar mantenir relacions sexuals i ella s'hi va negar. Finalment, el processat la va subjectar "amb força" pel cap i la va obligar a fer-hi una fel·lació. "No va ser consentit, m'hi va obligar", ha remarcat la noia al judici.

Segons el seu relat, l'agressió va durar "màxim cinc minuts" fins que un dels nois amb qui ella anava va arribar on l'acusat havia aparcat el vehicle, el va fer sortir i van poder marxar. La víctima ha exposat que, de camí cap a Figueres, es va posar a plorar i ho va explicar als dos amics. "Em deien que ho oblidés, que el que havia passat havia passat i que ja estava", ha declarat. Ella va acabar interposant la denúncia tres setmanes després.

Els dos amics també han declarat al judici i han incorregut en diverses contradiccions i lapsus de memòria en relació a allò que van explicar al jutjat d'instrucció. Sí que han confirmat, però, que el processat es va endur el cotxe que no era seu a uns metres de distància quan ells n'havien baixat i la noia era asseguda a dins i que els va confessar entre llàgrimes que l'havia "forçat" dient-li que si no li feia la fel·lació no la deixarien tornar amb ells.

Al·lega sexe consentit

L'acusat, que ha declarat en últim lloc, ha negat els fets. Segons ha dit a la sala de vistes, va pujar al cotxe i el va apartar per "aparcar-lo bé", perquè havia quedat al mig del carrer. Aleshores, segons la seva versió, va començar a xerrar amb la noia, que anava "bastant beguda": "Va passar el que va passar, però jo no la vaig forçar a res".

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'agressió sexual i demana que el condemnin a 9 anys de presó. També sol·licita que li prohibeixin acostar-se a menys de 300 metres o comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i que la indemnitzi amb 7.000 euros pel dany moral.

La defensa vol l'absolució. En cas de condemna, demana al tribunal que apreciï l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes pels anys que el cas ha trigat en arribar a judici i l'atenuant de reparació del dany perquè el processat ha consignat 3.500 euros per fer front a la indemnització. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.