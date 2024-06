Detenen a Garrigàs el xofer d'un autocar que conduïa quadriplicant la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Garrigàs el xofer d'un autocar de línia internacional per anar begut al volant. L'home, de 53 anys, està acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol. Va donar una taxa penal de 0,70 mg/litre d'aire expirat. Això representa anar quatre vegades per sobre del límit màxim, que en el cas dels conductors professionals és de 0,15 mg/l.

El cas es remunta al dimarts 18 de juny cap a les sis de la tarda, quan el 112 va rebre l'alerta dels passatgers d'un autocar d’una línia regular Barcelona-París que avisaven que el xofer conduïa de forma estranya i que podria anar sota els efectes de l’alcohol. Quan s'alerta de l'incident, s'avisa als Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART). Agents que feien tasques de vigilància a la zona de Girona —a l'altura del quilòmetre 64 de l'AP-7— van poder interceptar l'autocar a Garrigàs i van practicar la prova d'alcoholèmia al conductor, que va donar el positiu penal.

Sortosament, els 36 passatgers que anava cap a França van resultar il·lesos, ja que no hi va haver cap incident, finalment.