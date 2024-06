Biure solucionarà les deficiències del pavelló, tancat des del 2022, perquè l’escola en faci ús

El ple de l’Ajuntament de Biure, del passat dia 30 de maig, va aprovar inicialment el projecte tècnic per a la consolidació estructural i millora de la fonamentació del pavelló polivalent, redactat per l’arquitecte Eduardo José Riba de Palau, i que puja a 270.701 euros. El pavelló, inaugurat l’any 2008, és tancat des del mes de març del 2022. Ara, aquesta obra hauria d’estar acabada a finals d’aquest any. L’objectiu de l’actual equip de govern és que l’escola pugui disposar del pavelló: "Hem d’intentar dinamitzar-ho perquè no pot ser que tinguem aquesta infraestructura tancada i no se’n pugui gaudir", diu l’actual alcalde, David Checa.

L'edifici ha sofert assentaments diferencials importants que han afectat els paviments i les soleres i també als panells de façana

A causa del deficient estat de conservació i l’aparició de lesions en l’edifici, aquest projecte es redacta per fer una posta a zero quant a consolidació estructural de la fonamentació. "El projecte s’adequa a les determinacions urbanístiques i d’edificació. No s’altera cap paràmetre urbanístic ni s’augmenta el volum edificat", diu el projecte, el qual pretén fer la consolidació de la fonamentació superficial existent amb el recalç d’aquesta fonamentació amb un sistema de micropilots.

Per culpa d’aquesta mancança, l’edifici ha sofert assentaments diferencials importants que han afectat els paviments i les soleres i també als panells de façana. També s’han produït assentaments puntuals en algun recolzament de les encavallades metàl·liques que, al tenir un comportament isostàtic, no ha alterat la seva resistència funcional. Aparentment, l’estructura, tant vertical com horitzontal originals de l’edifici, no presenten defectes o lesions. Tan sols s’evidencien de forma puntual els assentaments que s’han produït en la fonamentació.

El projecte es limita a la consolidació dels fonaments i altres operacions menors com la reparació i/o subjecció malmesa dels panells de façana i a la disposició d’un travament de l’estructura principal de les encavallades que a causa dels assentaments es creu convenient millorar. Aquests elements de travament no formen part de l’estructura principal i es consideren elements secundaris.

Al cap d’uns anys després de la construcció del pavelló, es van observar desplaçaments i algun assentament de la fonamentació

En cap cas s’altera l’estat de càrregues de l’estructura de l’edifici, les actuacions es limiten a la restitució funcional dels fonaments i a operacions que podem definir com de manteniment correctiu sense que afectin l’estructura original de l’edifici de pilars de formigó i encavallades metàl·liques.

El projecte d’aquest pavelló va ser redactat el juliol del 2005 i, posteriorment, va ser construït. Al cap d’uns anys després de la seva construcció, es van observar desplaçaments i algun assentament de la fonamentació, especialment localitzats a la banda de ponent de l’edifici. Es va realitzar més endavant un segon estudi geotècnic (2011) del sòl en què es van determinar deficiències en el sòl que en part contradeien el primer informe geotècnic realitzat en un inici previ a la redacció del projecte del pavelló.

"A la vista del deficient estat de l’edifici, degut als assentaments i deformacions produïdes que no s’han estabilitzat, s’ha encarregat un estudi geotècnic actualitzat i complet que determina la resistència del sòl i recomana en tot cas un recalç de l’estructura amb una fonamentació profunda", remarca el projecte, que descriu les obres a dur a terme per tal de consolidar l’edifici, la seva estructura i en especial la fonamentació per tal de garantir les condicions de sòlides i estabilitat. Els càlculs estructurals es fan a partir de les resistències proposades en l’estudi geotècnic darrer usant un sistema de micropilots de fonamentació profunda.

