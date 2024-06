De risc d'incendi "extrem" a alerta "alta": les pluges donen una treva als boscos de l'Empordà i Girona

La "sequera estructural" dels darrers tres anys tenia en alerta màxima els cossos d'emergències a les comarques gironines de cara a la campanya forestal d'aquest estiu, on preveien un risc d'incendi "extrem". Les darreres pluges han donat una treva als boscos i un respir a Bombers, Agents Rurals, Mossos, Protecció Civil i ADF. El cap de la regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, ha afirmat que esperen una campanya més "normal", amb un risc "més alt" durant episodis de calor o vent.

Als espais naturals on hi sol haver més focs, com l'Empordà, s'hi sumen ara paratges on són menys habituals (com la Garrotxa i el límit cap al Ripollès o el Pla de l'Estany) perquè la sequera hi ha matat arbres que es poden convertir en combustible en cas d'incendi.