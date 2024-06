Els pescadors de l'Empordà i Girona engeguen la campanya del llamàntol després d'una veda de deu mesos

Els pescadors empordanesos i gironins han engegat aquest mes de juny la campanya del llamàntol després d'una veda de deu mesos. La normativa fixa que aquest crustaci només es pot capturar durant dos mesos -de l'1 de juny al 31 d'agost- i que només poden fer-ho els professionals d'arts menors que pesquen al tresmall. Segons les dades recollides durant el 2023, a les confraries del Port de la Selva, Llançà, Roses, l'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes es van capturar uns 400 quilos de llamàntol. Entrant al detall, la confraria que més quilos en va posar a la venda va ser Palamós, amb un total de 131 quilos; seguida de Roses amb 90 quilos i Blanes, amb 88. Es tracta, de fet, de les confraries amb més embarcacions.

Per contra, el Port de la Selva i l’Estartit, que són confraries més petites, van posar a la venda, amb 8 quilos i 7 quilos respectivament.

El llamàntol és un crustaci molt valorat per la gastronomia, però gairebé totes les unitats que es troben al mercat procedeixen d'altres països com el Regne Unit o el Canadà. Tot i això, els que es capturen al litoral gironí durant els pròxims mesos són encara més apreciats pel sector gastronòmic, ja que la seva carn és de més qualitat per les corrents del Mediterrani perquè són més fortes i fan que el crustaci tingui una carn més fibrosa i saborosa.

L'estiu és, de fet, la millor època per capturar aquests crustacis perquè, segons explica un pescadors d'arts menors de Roses, Pau Rosell, a l'hivern és quan criden i a l'estiu "assoleixen la talla perfecta". D’altra banda, el president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad, afirma que "és un privilegi disposar d'aquest crustaci tan ben valorat". "Això posiciona el sector pesquer al mercat i fa que el sector gastronòmic ens tingui molt en compte", afegeix Abad.