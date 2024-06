Figueres ultima el nou contracte d'escombraries: quins canvis introduirà en la recollida?

L'Ajuntament de Figueres preveu portar al ple de juliol -a tot estirar, el d'agost- el plec de condicions del nou contracte d'escombraries. L'equip de govern està esperant l'informe preceptiu -però no vinculant- del Comitè Català de Preus per poder per treure a licitació el contracte, pendent des de fa anys. A grans trets, el plec preveu que hi hagi menys contenidors però amb més capacitat -en el cas de residus, triplicaran l'actual- i que siguin de càrrega bilateral. També s'hi incorporarà la fracció orgànica, es farà una prova pilot de recollida d'olis i s'implantarà el sistema de porta a porta als polígons.

La concessió amb l'empresa mixta Ecoserveis es va acabar l'any 2016 i, des d'aleshores, el servei d'escombraries de Figueres ha experimentat una pròrroga rere l'altra a l'espera de treure'l de nou a concurs. Pel mig una impugnació i els successius canvis de govern han anat ajornant el procés.

"Ara sí que ja es veu la llum al final del túnel en un contracte que semblava maleït" Jordi Masques — Alcalde de Figueres

Al ple de juliol o d'agost l'equip de govern preveu aprovar el plec de condicions per poder treure-ho a licitació. Els terminis, però, obligaran amb tota probabilitat a fer encara una pròrroga més, -"la última", d'octubre a desembre. L'alcalde, Jordi Masquef, espera que, si no hi ha nous entrebancs, el nou servei estigui a punt a principis de l'any que ve. "Ara sí que ja es veu la llum al final del túnel en un contracte que semblava maleït", afirma.

Dos lots

El plec de clàusules que es portaran a aprovació preveuen una licitació amb només dos lots: el de residus (RSU) i la deixalleria. A grans trets, s'optarà per un servei de recollida amb contenidors de càrrega lateral que tindran molta més capacitat que els actuals però que, per contra, ocuparan menys espai lineal. En el cas de la recollida de restes, els nous contenidors triplicaran la capacitat dels actuals passant dels 1.100 litres als 3.000.

Es mantindran les mateixes illes de recollida actuals (unes 200) i s'eliminaran els punts amb contenidors soterrats. Els contenidors recolliran cinc fraccions: vidre, cartró, envasos, restes i, per primer cop, s'hi incorporarà la recollida d'orgànica. A més, es farà una prova pilot de recollida d'olis vegetals en alguns punts de la ciutat.

El sistema porta a porta s'estendrà als polígons industrials, on s'eliminaran les àrees d'aportació. L'objectiu és també reduir punts conflictius on sovint es troben abocaments. A les àrees comercials, hi haurà dos sistemes. Als establiments de restauració i als que treballen amb aliments, es farà recollida de restes i d'orgànica. A la resta d'establiments comercials del "rovell de l'ou" ampliat amb carrers com el Monturiol o el Méndez Nuñez, es farà mantindrà el porta a porta de cartró i s'hi inclourà el d'envasos.

El plec també preveu la renovació de la flota de vehicles (uns 14 en total) i una concessió per un període de vuit anys.

"Canvi radical"

Masquef diu que el nou contracte suposarà "un canvi radical" en la recollida de residus a la ciutat. Tot i això, avisa que "les coses tenen el seu ritme" i que, encara que es faci l'adjudicació del contracte, el canvi no es veurà "immediatament". "S'ha d'encarregar la maquinària, els contenidors, els camions... segurament passaran uns quatre o cinc mesos", remarca l'alcalde.

També alerta que s'anirà cap a un sistema de pagament per generació perquè qui més "embruti" pagui més i que estan estudiant com "articular-ho". De fet, el plec preveu una revisió al cap de 4 o 5 anys de l'inici del contracte per abordar aquest pagament per generació o una possible ampliació del porta a porta.

Tot i que inicialment es preveien treure a concurs fins a quatre lots junts, el govern municipal estudiarà la possibilitat que Fisersa assumeixi el d'abocaments incontrolats -un dels previstos- i el tèxtil es deixarà per a més endavant.