Figueres fomenta l'enogastronomia amb la Mostra del Vi de l'Empordà

La Rambla de Figueres i altres espais de la ciutat acolliran, del 27 al 30 de juny, la Mostra del Vi de l'Empordà. La cita festiva i promocional arriba enguany a la 38a edició amb la voluntat de "fomentar la cultura del vi", segons ha apuntat l'alcalde Jordi Masquef en el transcurs de la presentació de l'esdeveniment. L'han acompanyat la presidenta del Consell Regulador de la DO Empordà, Carme Casacuberta, i la regidora de Fires, Pili Sánchez. Totes dues han destacat la presència dels cellers i la complicitat de Comerç Figueres i l'hostaleria local. Una de les novetats d'aquesta edició serà la presència, en torns rotatoris de dos establiments per dia, de vuit restaurants de Figueres que oferiran plats de degustació.

Espais singulars

La pregonera de la Mostra serà l'escriptora i periodista Empar Moliner. Serà la guia d'un tast vertical que es farà el dijous 27 de juny, en el terrat de la Casa Natal de Salvador Dalí. Aquest és un dels espais singulars d'aquesta edició, que també tornarà a donar protagonistes a altres indrets especials de la ciutat, com la Cripta de Caputxins, els jardins del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Celler de Ca la Teta de l'Hotel Duran, Vinalium o les cavallerisses del castell de Sant Ferran.

En paral·lel, la Mostra estarà acompanyada per la Ruta d'enogastronomia per conèixer la cuina avantguardista empordanesa maridada amb els vins de la DO Empordà, resseguint l'anecdotari de Salvador Dalí o Josep Pla amb l'herència gastronòmica de Lluís Duran i Josep Mercader.

El cartell d'aquesta edició ha estat dissenyat pel figuerenc Lluís Puigbert.

PROGRAMA

Dimecres 26 de juny

19:00h Tast de sòls de l'Empordà. La importància dels terrenys. A càrrec de Josep Miquel Guasch, sommelier i creador de Tocat pel Vi. Lloc: Vinalium (C/ Sant Pau, 17 de Figueres). Preu 12€, reserva prèvia www.doemporda.com.

20:30h Projecció del documental Crush: Message in a Bottle a la Sala Toni Montal de la Cate de Figueres. Tast gratuït de vins de la D.O. Empordà al final de la projecció. Entrada lliure - aforament limitat. Organitza Cineclub Diòptria.

Dijous 27 de juny

18:30h Ruta Enogastronòmica de Figueres. Punt de trobada Motel (Av. Salvador Dalí, 170) à Duran à Mostra del Vi. Places limitades. Cal reserva prèvia

19:00h Inauguració de la Mostra, pregó a càrrec d’Empar Moliner, Escriptora i periodista, dirigeix el programa sobre el món del vi 'Tast vertical' a Catalunya Ràdio i escriu setmanalment sobre vi al diari ARA, i Jordi Masquef, alcalde de Figueres

20:30h Actuació de Mar Bertran & Héctor Pérez

21:00h Tastant l’Empordà. A càrrec d’Empar Moliner, escriptora i periodista, dirigeix el programa “Tast Vertical” a Catalunya Ràdio i escriu setmanalment sobre el món de vi al Diari Ara. Lloc: Casa Natal d’en Salvador Dalí (C/ Monturiol, 6 de Figueres). Preu 12€, reserva prèvia www.doemporda.com.

Divendres 28 de juny

18:30h Ruta Enogastronòmica de Figueres. Punt de trobada Motel (Av. Salvador Dalí, 170) à Duran à Mostra del Vi. Places limitades. Cal reserva prèvia

18:30h Tast guiat gratuït amb Empordàlia

19:00h Tast de vins de vinyes singulars. A càrrec de Clara Antúnez, sommelier de La Gastronòmica. Lloc: Celler Ca la Teta de l’Hotel Duran (C/ Lasauca, 5 de Figueres). Preu 12€, reserva prèvia www.doemporda.com.

19:30h Tast guiat gratuït amb Tocat de l’Ala 20:30h_ Tast guiat gratuït amb Tocat de l’Ala 20:30h_ Actuació de Norfeu

Revetlles de Sant Pere (Plaça Catalunya)

22:30h Actuació de The Covers Band i tot seguit Orquestra Maribel

Imatge de la Mostra del vi de l'Empordà de l'any passat / Santi Coll

Dissabte 29 de juny

12:00h Tast de vins DO Empordà amb Tap de Finca, Suro de l’Empordà. A càrrec de Laura Masramon, Empordà Personal Sommelier. Lloc: Cavallerisses del Castell de Sant Ferran. Preu 12€, reserva prèvia www.doemporda.com.

18:00h Taller de globoflèxia a càrrec de Jmagic

18:30h Tast guiat gratuït amb Mas Llunes

19:00h Arqueologia i vi: tast a la Cripta dels Caputxins. A càrrec de Romina Ribera, arqueòloga i sommelier de Glops d’història. Lloc: Cripta del Convent dels Caputxins (C/ del Rec Arnau, 8 de Figueres). Preu 12€, reserva prèvia www.doemporda.com.

20:30h Màgia d’aprop a càrrec de Jmagic

20:30h Actuació de Leila Claud

Revetlles de Sant Pere (Plaça Catalunya)

22:30h Actuació de Nous Màgics i tot seguit Hotel Cochambre

Diumenge 30 de juny

18:00h Taller de globoflèxia a càrrec de Jmagic

18:30h Ruta Enogastronòmica de Figueres. Punt de trobada Motel (Av. Salvador Dalí, 170) à Duran à Mostra del Vi. Places limitades. Cal reserva prèvia

18:30h Tast guiat gratuït amb Vinyes dels Aspres

19:00h Biodiversitat de la vinya a la copa. Tast de vins i flors. A càrrec de Iolanda Bustos, xef experta en flora comestible i la Marta Arenas, sommelier i enòloga. Lloc: Jardins del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (C/ Nou, 48 de Figueres). Preu 12€, reserva prèvia www.doemporda.com.

19:30h Tast guiat gratuït amb Perelada 20:30h_ Tast guiat gratuït amb Tocat de l’Ala 20:30h_ Actuació de Sunmorenao Duo

Figueres Gastronòmic by Comerç Figueres Associació

Enguany com a principal novetat s’estrena la proposta d’stands gastronòmics, on per primer any es podrà gaudir d’una mostra de la gastronomia figuerenca amb la participació de 8 restaurants de la ciutat amb la col·laboració de l’Associació de Comerç Figueres. En aquests dos stands, cada dia es podrà degustar una proposta gastronòmica diferent d’aquests 8 restaurants de Figueres.

Dijous 27 de juny: Granada Vins i Tall Dolç

Divendres 28 de juny: Mesón Asador i Can Jeroni

Dissabte 29 de juny: Sentits Gastrobar i Serraplà

Diumenge 30 de juny: Cafè del Casino i Wine Bar del Motel

Les xifres de les edicions anteriors, confirmen la consolidació i èxit d’aquesta mostra com a esdeveniment de referència al nord de Catalunya per promoure la cultura del vi i posar en valor el vi de l’Empordà, amb un impacte econòmic de 244.000€ l’any 2022, 3.500 tiquets venuts l’edició passada. Un model d’èxit de col·laboració publicoprivada entre Ajuntament, Patronat de Turisme de la Costa Brava, DO Empordà i cellers.