Detinguda una cuidadora a Roses per estafar 27.000 euros a un ancià amb problemes de visió

Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora d'un ancià de 85 anys de Roses a qui va estafar uns 27.000 euros, aprofitant-se que la víctima té problemes de visió. Les sospites van començar arran de la denúncia que van presentar els familiars de la víctima, en la que feien constar les seves sospites que la dona estava traient diners del compte bancari de l'ancià des de feia temps. Va ser aleshores quan els Mossos van iniciar una investigació i van detectar que des de l'agost de 2023 s'estaven retirant diners en efectiu del compte bancari de la víctima, per imports que anaven dels 1.000 als 1.200 euros mensuals. Unes operacions que es feien sempre des de la targeta de la víctima i en caixers de Figueres o Roses.

Fins i tot els Mossos van comprovar com s’havien transferit 7.000 euros que la víctima tenia en un fons d’inversió a la targeta des d’on es feien els reintegraments cada mes, per tal de seguir poder traient diners en efectiu. De fet, l’arrestada es va quedar amb la llibreta bancària nova, mentre que l’antiga que estava tallada per part dels empleats del banc per tal d’inutilitzar-la li va donar a la víctima, que patia greus problemes de visió.

Un cop feta la investigació pertinent, els Mossos van detenir la dona el passat dia 13 de juny. L’endemà va passar a disposició judicial.