L'èxit d'una casa de premi, adaptada a l’entorn de Vilamacolum

Els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2024, l’aparador de l’arquitectura gironina, ha mirat enguany cap a l’Empordà. Casa al Pradet, a Vilamacolum, de Clara Crous Arquitectura ha estat guardonada amb el premi ex aequo en la categoria Arquitectures. Casa al Pradet, situada al municipi altempordanès, ocupa una parcel·la triangular als afores del poble, essent la darrera casa de la localitat. «L’adaptació al lloc i al terreny condiciona la forma de la casa», explica Crous.

L’edifici s’enlaira sobre el terra per evitar inundacions, es tanca al nord per protegir-se de la tramuntana i s’obre a sud, est i oest. La casa es compon de volums reculats en planta i en alçat per integrar-se en l’arquitectura tradicional que l’envolta, «simulant les construccions annexes a les masies, que s’anaven ampliant a mesura que les necessitats ho demanaven».

Una casa de premi, adaptada a l’entorn de Vilamacolum / Eduard Martí

Amb una superfície de 210 metres quadrats, la casa es troba en una parcel·la de 4.000 metres quadrats, dividida en dues parts: una part s’ha deixat lliure per a la possible construcció d’un despatx en el futur.

Estructura prefabricada

A causa de les circumstàncies dels propietaris, l’arquitecta Clara Crous i Carles Torracabota, implicat en el projecte de construcció, es va optar per una estructura prefabricada, que ha permès contemplar en taller tota mena de detalls dissenyats prèviament que fan especial la casa, mantenint el caliu i «facilitant la vida». S’ha prestat molta atenció a la utilització de materials: «Per mi era molt important que tots fossin naturals i transpirables i també de proximitat». Predomina la fusta, el suro per a l’aïllament, el morter de calç tant a l’interior com a les façanes, la rajola hidràulica, a part del menjador i la cuina, o la tova per als paviments exteriors i el sòcol de l’edifici. Tota l’estructura és d’entramat lleuger de fusta, prèviament mecanitzada al taller. La fusta tallada amb control numèric també és predominant pel que fa al mobiliari i als acabats interiors, la qual cosa li dona una especial calidesa. L’arquitecta tenia clar que seria de fusta per la seva facilitat d’execució i per ser un material sostenible.

Clara Crous, arquitecta i propietària, a l'interior de la casa / Eduard Martí

El conjunt dels materials tradicionals treballats artesanalment, juntament amb el disseny arquitectònic, aporten a la casa l’essència i el confort mediterranis. «És una casa oberta, però els espais queden recollits». A l’exterior, on hi ha la zona de la piscina, s’han col·locat graves de ceràmica al voltant per permetre el drenatge quan plogui. Les plantes aromàtiques també contribueixen al benestar amb la seva presència.

Experimentació i innovació

La casa, que es va començar a construir el 2020, en ple covid, es presta a l’experimentació i la innovació. La implantació en l’espai, la llum natural que hi entra, així com les estratègies de sostenibilitat i la consciència de l’emergència climàtica, han estat punts decisius per al seu èxit i valoració del jurat. S’ha fixat especialment en la recerca tecnològica associada al desenvolupament del projecte i a la construcció, considerant-la especialment adequada al context geogràfic i històric. «Per mi ha estat un premi a la feina ben feta» recalca Crous. En la mateixa categoria, s’ha distingit també la Casa 1627 a Pals, d’Harquitectes.