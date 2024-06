L'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, relleva Laia Cañigueral com a delegada del Govern a Girona

L'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, serà la nova delegada de la Generalitat a Girona, segons ha acordat el Govern aquest dimarts. Torrentà substitueix així Laia Cañigueral, que ha estat escollida diputada en les darreres eleccions al Parlament.

La nova delegada del Govern a Girona va néixer a Ordis el 1972, població de la qual és alcaldessa des de 2015. És diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona i té formació en gestió i resolució de conflictes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), on també estudia el Grau de Llengua i literatura catalana. Torrentà ha estat també diputada al Parlament en la darrera legislatura (2021-20124) per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).