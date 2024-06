Aborden la precarietat que viuen els joves a l'Alt Empordà

Més de setanta professionals que treballen amb joves es van reunir dijous passat en la Taula dels Joves celebrada en el Consell Comarcal per abordar els desafiaments que enfronta el col·lectiu a l’Alt Empordà: ocupació precària, falta d’oferta formativa, habitatge inaccessible i agreujament de la salut mental, amb la finalitat d’iniciar un estudi sobre la realitat juvenil a la comarca. Una altra de les temàtiques de rellevància abordada ha estat l’impacte del consum de la pornografia entre els joves.

L’objectiu de la jornada és establir les bases del Pla Local Comarcal de Joventut, que ha d’estar llest per a 2026 i que treballen de forma conjunta el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Fundació Ferrer i Guàrdia. La consellera de Joventut, Núria Escarpanter, explica que la primera part de la jornada va permetre que «diferents grups de treball especialitzats per àmbits analitzessin les problemàtiques específiques de la realitat juvenil a la comarca , realitzar un diagnòstic». En aquesta jornada diferents professionals van identificar les problemàtiques, punts febles i punts forts de la situació amb l’objectiu de recopilar dades per elaborar el pla local de joventut. Escarpanter destaca també que prèviament a la redacció del Pla «haurà d’haver-hi enquestes als joves que viuen a la comarca i altres jornades de participació».

Educació sexual i pornografia

La segona part de la jornada va servir per abordar l’educació sexual dels joves en la xerrada «Com acompanyar les famílies en l’educació sexoafectiva dels fills i filles» a càrrec d’Elena Crespi, psicòloga especialitzada en teràpia de parella, sexologia, teràpia familiar i psicologia perinatal. Escarpanter remarca com parlar obertament sobre la sexualitat, especialment en relació amb el consum de pornografia i la influència que aquesta pot tenir en els joves, «ens permet posar sobre la taula les possibles repercussions d’aquesta pràctica i les diferents conductes que poden sorgir com a conseqüència.

A més, també ens ajuda a identificar com la idealització de relacions romàntiques pot causar problemes a l’interior de les relacions, establint paràmetres i condicions que es perceben com normals, però que en realitat no ho són».