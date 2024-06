Mor un motorista en un xoc frontal amb una furgoneta a Vilanant

Un motorista ha mort en un xoc frontal amb una furgoneta a Vilanant. L'accident de trànsit ha tingut lloc aquest dilluns poc abans de la una del migdia al punt quilomètric 6,5 de la GIP-5101.

Per causes que es desconeixen i els Mossos d'Esquadra de Trànsit encara investiguen, ambdós vehicles han xocat frontalment. A causa de l'impacte, el conductor ha caigut de la motocicleta i ha mort. De moment no ha transcendit la identitat.

Pel que fa als ocupants de la furgoneta, les dues persones que hi viatjaven han resultat ferides de poca gravetat i han estat traslladades amb ambulàncies a l’Hospital de Figueres.

En l’accident, hi han treballat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dues unitats del SEM.

Setè mort a Girona

Amb aquest cas de Vilanant, aquesta és la setena persona que mor en un sinistre viari enguany a les carreteres de Girona.

El dimarts de la setmana passada el conductor d'un cotxe va morir en un accident de trànsit a l'N-II al seu pas pel Far d'Empordà. La víctima mortal, E.R.D., era un veí de Quart de 41 anys.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima, són 57 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 19 de les quals motoristes.