"La nostra ginebra és un homenatge als paisatges i sabors de la Costa Brava"

Gerard Ruiz (Port de la Selva, 1986), és el propietari i fundador de Costa Brava Distillery, elaboradora de la ginebra Noray, que ha guanyat la medalla de bronze a la International Wine & Spirits Competition (IWSC), considerat el certamen més prestigiós del món en l’àmbit de vins, licors i destil·lats.

Noray és nom mariner.

Reflecteix el nostre vincle amb el mar i la Costa Brava. Un norai és on s’amarren les embarcacions, i volíem que la nostra ginebra representés aquest lligam fort amb el territori i la vida marinera, un lligam entre el mar i la terra a través d’un cap que també representem al coll de l'ampolla. Soc del Port de la Selva, vinc de pare, avi i besavi pescadors i volíem retre homenatge a aquelles persones endurides per la tramuntana, a la tradició, a la gent d'abans.

Mareja més sortir a la mar o abusar de la ginebra?

Definitivament, abusar de la ginebra! Sortir a la mar pot ser una experiència refrescant i revitalitzant. Amb la ginebra, la clau és sempre gaudir amb moderació per evitar mals de cap l'endemà. Bé, si no hi estàs acostumat, sortir a la mar amb mal temps es podria comparar a una bona ressaca...

Un premi en ginebra d’un català és com si un anglès guanyés un premi de paella?

Els anglesos més aviat ho veurien com una competència amistosa. Figurar entre les millors ginebres del món en un tast a cegues, demostra que aquí també podem fer una ginebra excel·lent. Si un anglès fes una paella deliciosa, l’aplaudiríem i li demanaríem la recepta! Vaig viure una temporada llarga a Londres treballant de bartender, alguna cosa bona havia de sortir d'aquella experiència...

Per què van decidir dedicar-se a la ginebra i no a la tan nostrada ratafia?

La ginebra ens permet jugar amb una gran varietat de botànics i aromes, es pot prendre a totes hores i també experimentar amb cocteleria. No vol dir que no apreciem la ratafia, però la ginebra ens ofereix un llenç molt versàtil.

Què té de la Costa Brava la seva ginebra?

La nostra ginebra és un homenatge als paisatges i sabors de la Costa Brava. Utilitzem botànics locals i un dels secrets és el temps que invertim en la destil·lació dins el nostre alambí fet a mà, amb una passió que només pot néixer d’una profunda connexió amb aquesta terra i amb la tradició. Cada got reflecteix la brisa marina, les herbes silvestres i el caràcter del nostre territori. Utilitzem productes d'aquí com el ginebró, el fonoll marí, el pi, l'artemisa gàl·lica, la llimona i la taronja, entre d'altres. Seguim un mètode l'elaboració de tipus London Dry Gin, segons el qual no podem afegir ni sucres ni colorants i la ginebra ha d'estar acabada en alambí de coure tradicional.

"Tenim la llibertat de crear i experimentar amb sabors"

La ginebra, sola o acompanyada?

Depèn del moment! Sola, pots apreciar tots els matisos dels botànics. Noray no et tira enrere amb olor de colònia, és molt fina. I acompanyada, en un bon còctel, es converteix en l’estrella de la festa.

Amb què no l’hem de barrejar mai?

No li puc dir cap ingredient amb què no la barrejaria. De fet, vam fer un la barra de cocteleria en un casament, i els hi vam elaborar un còctel amb Noray, llet, pomelo i vainilla i va quedar espectacular, els convidats el van estar bevent tota la nit, no sé si l’endemà tenien l'estómac en condicions (riallada).

Quina és la seva barreja favorita?

Un gintònic clàssic amb un twist de taronja o llimona, depèn del dia. És refrescant, elegant i realça totes les notes de la ginebra. No m'agrada posar massa coses al gintònic, les notes a herbes i botànics els aporta la mateixa ginebra, si hi posem altres elements emmascarem els gustos reals del destil·lat. En canvi, en cocteleria sí que m'agrada barrejar cosetes noves i trencadores.

Quan va beure ginebra per primer cop?

Quan era jove. Abans els gintònics es servien a la inversa que ara, amb una sola tònica podies prendre 3 o 4 gintònics i quan et servien la ginebra miraves cap a una altra banda fent-te el despistat perquè te'n posessin més (riallada). El primer gintònic ben fet el vaig demanar a Londres, perquè començava a sonar sofisticat. Va ser amor a primera vista... o a primer tast! Vaig aprendre a apreciar-la i a servir-la molt millor des d’aleshores, amb les quantitats correctes per a degustar i gaudir el combinat amb tranquil·litat, no per embriagar-me. Suposo que s'aprèn amb la maduresa.

Tenir una destil·leria el fa sentir una mica Al Capone en plena Llei Seca?

En lloc de sentir-nos com a gàngsters, ens sentim més com alquimistes moderns, sense haver de mirar-nos per sobre de l'espatlla. Tenim la llibertat de crear i experimentar amb sabors. És un privilegi treballar amb botànics de la nostra terra i compartir el resultat de manera totalment legal i orgullosa. M'omple d’emoció crear una cosa amb tant de caràcter i passió. La nostra operació és totalment legal i transparent, hem de ser superestrictes amb les fórmules i la transparència. Ens centrem en la qualitat i l’artesania, no en l’aspecte clandestí.

