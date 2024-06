Fortià posarà radars de tram pel gran volum de cotxes que creuen el poble i que han augmentat amb l'obertura d'Amazon

L'Ajuntament de Fortià posarà radars de tram i sensors als semàfors de la travessera urbana per l'elevat volum de vehicles que passen diàriament pel poble a gran velocitat o cometent imprudències. Fa temps que ho pateixen perquè molts conductors -també camions- utilitzen la GIV-6212 com a "drecera" per enllaçar amb la C-31, l'N-II i l'AP-7. El problema s'ha agreujat amb l'obertura del centre logístic d'Amazon al Far, especialment amb els canvis de torn del personal. "Abans a les 10 de la nit era tranquil, però ara amb el canvi de torn hi ha més trànsit", explica l'alcalde Francesc Brugués. Calculen per aquesta carretera hi passen uns 4.800 vehicles diaris i temen que l'ampliació del Logis Empordà ho agreugi.

Amb menys de 800 habitants censats i una carretera comarcal que creua el municipi, Fortià pateix diàriament el pas de gairebé 5.000 vehicles. La carretera s'utilitza des de fa temps com a alternativa per enllaçar amb altres vies principals i també pels municipis de la Costa Brava Nord.

Amb l'obertura del centre logístic d'Amazon, però, la situació ha empitjorat i especialment durant els canvis de torn del personal. Si abans a la nit, l'afluència disminuïa, ara a les deu hi ha una gran afluència de cotxes de particulars que van i venen del complex. I no només això. Molts dels vehicles que hi circulen ho fan a gran velocitat i cometen imprudències. Això ha provocat alguns accidents i topades, a més del risc que suposa per als veïns del poble. De fet, uns mesuraments que es van fer fa temps van concloure que el 90% dels cotxes que hi circulen ho fan amb excés de velocitat.

Per intentar frenar-ho, l'Ajuntament ha adjudicat a una empresa -que assumirà la inversió a canvi del 40% de la recaptació- la instal·lació de radars de tram al llarg d'un quilòmetre a la travessera urbana de la via. També es posaran sensors als semàfors que hi ha en dues cruïlles per detectar els vehicles que se'ls saltin. La previsió és que el servei estigui en funcionament en els mesos vinents.

Una variant com a alternativa

L'alcalde admet que això segurament no resoldrà l'afluència de vehicles, però sí que, almenys, ajudarà a dissuadir els conductors de cometre-hi imprudències. La solució definitiva, diu, hauria de passar per fer una variant que no creués el municipi.

Preocupació pel Logis Empordà

En aquest sentit, Brugués tem que la situació s'agreugi si s'acaba tirant endavant el Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica del Logis Empordà. El projecte, segons consta al document d'avanç del pla, preveu 166 noves hectàrees de sòl per a activitat industrial.

Tot i que Fortià no hi té terme directament afectat, l'alcalde es mostra preocupat per les 70 hectàrees de nous sòls que es preveuen entorn de la GI-8594, coneguda com la carretera de la Pireta i que enllaça amb la C-31. "Seran encara més properes a la zona industrial que ara tenim i, per tant, la ruta dels treballadors i repartidors, se sumarà a les afectacions actuals", diu Brugués. "No entro a criticar el model, però és evident que això generarà un flux de mobilitat i una problemàtica greu", insisteix.