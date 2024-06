"Al Port de la Selva tenim moltes fuites d’aigua i un problema amb la sequera"

Lídia Ferrer i Grau (el Port de la Selva, 1974) és comerciant del municipi i va entrar de regidora de Junts l’any 2019. El mes de febrer passat es va convertir en alcaldessa arran de la renúncia al càrrec de Josep Maria Cervera.

És a punt de complir el seu primer mig any a l’alcaldia. Com li ha anat el debut?

Bé, molt bé. La veritat és que estic molt contenta. Més o menys ja sabia el que era. Als últims anys, quan en Josep Maria (Cervera) estava al Senat, ja va delegar-me moltes tasques i vaig anar agafant la dinàmica del dia a dia a l’Ajuntament. Compto molt amb l’equip que tenim aquí a dins, amb tècnics i professionals, que m’han donat suport des del primer moment. També m’he sentit molt d’escalf del poble des que es va saber que jo seria la substituta d’en Josep Maria i vaig rebre mostres d’efecte. És un aprenentatge públic. És una responsabilitat, però també és un honor ser aquí.

Què és el que destaca més d’aquesta nova tasca?

La responsabilitat de la presa de decisions. Abans m’arribaven a mi, perquè passava el dia a dia amb els tècnics i els treballadors de la casa, però sempre tenia al darrere el suport de l’alcalde. Li podia preguntar a ell, ja que feia molts anys que hi era i tenia un recorregut i ell donava la seva visió. Ara soc jo l’última persona que ha de prendre la decisió.

I, a més, som a les portes de la temporada d’estiu...

Sí, és un canvi molt gros el pas de la temporada d’hivern a la d’estiu, perquè multipliquem gairebé per deu la població i, a més a més, jo tinc l’afegit de disposar d’un negoci d’hostaleria que em farà diversificar les meves tasques.

"El nostre focus és mirar d’entomar la sequera, que ha vingut per quedar-se i hem de replantejar-nos, tots, el posicionament del poble"

En què es basa aquest mandat?

Ara, el que tenim més present és arreglar tot el tema de l’aigua. Tenim unes infraestructures que són molt velles i hem de fer una inversió important per canviar-les. Som molt conscients que tenim moltes fuites d’aigua i que tenim un problema amb la sequera. Nosaltres estirem l’aigua del nostre aqüífer i encara tenim pendent de connectar-nos al pantà de Darnius-Boadella. Tot això no ha anat arribant i les solucions les hem de trobar nosaltres. El nostre focus és mirar d’entomar la sequera, que ha vingut per quedar-se i hem de replantejar-nos, tots, el posicionament del poble.

Tenen dessalinitzadora. Com els va?

Molt bé. Gràcies a això tenim aigua potable. Va entrar en funcionament al juliol de l’any passat i no ha deixat de funcionar. A l’hivern, ha produït molt menys i tenim una connexió en precari des de Llançà, de manera que hem deixat descansar el nostre aqüífer. Ara que vindrà la temporada alta, tots els pobles necessitaran més aigua que no podrà venir tota del pantà perquè està molt tocat.

Quins són els punts forts del Port de la Selva?

El seu paisatge. El seu entorn és magnífic. Tenim cales, el camí de ronda, els GR, Sant Pere de Rodes, que és magnífic per visitar. Comparat amb municipis propers, és incomparable la tranquil·litat de què gaudim.

Han notat el canvi de la seu del Parc Natural de Cap de Creus cap a Vilajuïga?

Al municipi, no. Sant Pere de Rodes continua sent visitat, encara que no tingui la seu allà a dalt. La primera parada l’han de fer a Vilajuïga, però no tinc cap dubte que la gent, quan arriba a Sant Pere de Rodes, i veu la baixada per on la pot fer, gaudeix molt.

Quines són les mancances que tenen?

La mancança més gran que hi ha és el problema de l’aparcament. És molt difícil de resoldre perquè no tenim espais. És un poble petit, amb carrers petits i la majoria estrets i no tenim grans superfícies per destinar a aparcaments. Anem trampejant com podem. De fet, la temporada d’estiu forta la vivim al mes d’agost.

"Tenim zero ocupacions, tot i tenir moltes urbanitzacions que durant molts mesos de l’any estan buides, i hi estem molt al damunt perquè se'n produeixi cap"

En què més volen fer èmfasi?

En la seguretat. Treballem molt per tal que tant els visitants, com la gent que viu aquí durant tot l’any, tinguin aquesta sensació de seguretat. Tenim zero ocupacions, tot i tenir moltes urbanitzacions que durant molts mesos de l’any estan buides, i hi estem molt al damunt perquè no es produeixi cap ocupació. Aquesta és una de les prioritats de la guàrdia municipal.

Tenen bona comunicació amb l’escola?

Moltíssima. He treballat molt des de l’AMPA per fer diverses activitats. Anem fent trobades des de l’Ajuntament i parlem de les seves necessitats i dels projectes que poden engegar.

Podrien fer més coses amb els altres municipis de l’àrea del cap de Creus?

Sí, sobretot tenim contactes amb Llançà, perquè els nostres nens van a l’institut allà. La via de sortida del Port de la Selva la fem cap a Llançà i, a través de l’espai jove del poble, es mira de fer alguna activitat conjunta.