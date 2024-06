Figueres tindrà un Carnet Jove propi per utilitzar als comerços i establiments de la ciutat

L’Agència Catalana de la Joventut i l’Ajuntament de Figueres han posat en marxa aquesta setmana el projecte del nou Carnet Jove de Figueres. L’objectiu és que el nou carnet reforci el vincle del Carnet Jove d’àmbit nacional amb el món local. Amb aquesta iniciativa, que es presentarà a l’octubre, s’incrementaran els avantatges actuals de proximitat per al jovent de Figueres.

Concretament, es pretén que els i les joves puguin fer servir més el carnet en comerços i establiments del municipi i, d’aquesta manera, estrènyer el seu arrelament i identitat amb Figueres.

El Carnet Jove ofereix a tot Catalunya més de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional dels quals se’n poden beneficiar gairebé 520.000 nois i noies d’entre 12 i 30 anys que tenen el carnet arreu del país. En l'àmbit local hi ha 3.588 joves que són titulars del Carnet Jove a Figueres, on ara hi ha 83 avantatges.

La posada en marxa del nou Carnet Jove de Figueres marcarà el punt de partida d’expedició dels nous carnets, que inclouen l’escut de l’Ajuntament de Figueres. D’aquesta manera, els joves que són titulars del Carnet Jove veuran com automàticament el carnet també se’ls converteix en el del seu municipi. La posada en marxa del carnet que es presenta també serveix per a intensificar la campanya per a captar més comerços, entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes i avantatges al municipi.

La posada en marxa del carnet que es presenta també serveix per a intensificar la campanya per a captar més comerços, entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes i avantatges al municipi. Aquests nous avantatges s’afegiran a l’oferta actual del CJ al municipi, repartida actualment entre els àmbits de salut (16,9%), formació (15,7%), esports (9,6%), turisme i mobilitat (8,4%), tecnologia (8,4%), cultura (6%), lleure (3,6%) i altres (31,3%).

Avantatges

Entre aquests avantatges s’hi compten serveis com ara el Teatre Museu Dalí, el Museu del Joguet, l’Aula Teatre, el club esportiu d’immersió Minisub o la proposta Patronatge i Confecció Figueres. D’aquesta oferta se'n poden beneficiar els 3.588 titulars (48% noies i 52% nois) que el Carnet Jove té avui a Figueres repartits entre les següents franges d’edat: 12-13 anys (1%), 14-17 anys (13%), 18-21 (25%), 22-25 (27,8%), 26-30 (28,8%) i 31 anys (4,4%). Es tracta d’unes xifres que signifiquen una penetració mitjana del 32% del Carnet Jove entre el total de joves residents a Figueres. A més del jovent figuerenc, dels descomptes al comerç i serveis del CJ a la capital de l’Alt Empordà també se’n poden beneficiar el conjunt dels titulars del carnet a la demarcació de Girona (54.925 joves), al conjunt de Catalunya (gairebé 520.000 joves) i arreu d’Europa (més de 7,5 milions). El Carnet Jove de Figueres té un format digital i es pot fer servir directament des de l’APP mòbil del Carnet Jove. Joventut va iniciar en fase de prova pilot el Carnet Jove als ens locals el 2018 en un total de set municipis catalans.

L’èxit de la iniciativa fa que Joventut l’hagi seguit estenent a nous municipis i comarques, com és el cas de Figueres.