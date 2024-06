L'Escala comença l'adequació de l'aparcament de La Palmera de cara a l'estiu

L'Ajuntament de l'Escala ha començat els treballs per adequar un aparcament al solar del restaurant la Palmera amb l'objectiu que estiguin enllestits en menys de dues setmanes. Després de l'enderroc de l'antic edifici, ara s'ha iniciat una segona fase de l'actuació, que consisteix a convertir l'espai resultant en un aparcament amb capacitat per a 17 cotxes i 6 motocicletes. Concretament, es pavimentarà el solar i se senyalitzaran les places per als diferents tipus de vehicle. També es dotarà l'espai d'enllumenat.

Alhora, s'ha previst plantar un arbre al mig de la finca, situada al carrer de la Torre, en ple nucli urbà. Paral·lelament, els treballs també preveuen l'adequació estètica dels murs de separació amb els edificis de l'entorn.

Aquesta actuació té un cost d'uns 40.000 euros i està previst que s'hagi completat en menys de dues setmanes.

Compra i enderroc

L'Ajuntament va adquirir l'edifici de l'antic restaurant la Palmera en una subhasta pública a finals de l'any passat. Es tractava d'un edifici tancat des de feia anys, que presentava greus problemes estructurals i de salubritat. El primer pas que es va fer va ser executar l'enderroc i la destinació del solar, de moment, serà la d'actuar com a espai d'aparcament. En un futur, però, es podrien decidir altres possibles usos, en funció de les necessitats de possibles equipaments.