Un home de 41 anys mor en un accident al cinturó de ronda de Figueres al Far d'Empordà

El Servei Català de Trànsit informa que la nit de dimarts s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 751,2 de l’N-II al terme municipal del Far d’Empordà dins del cinturó de ronda de Figueres. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 22:03 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre dos turismes. Com a conseqüència de l’accident, ha mort el conductor d’un dels turismes. Es tracta d’un home de 41 anys, E.R.D., veí de Quart. El conductor de l’altre vehicle ha resultat ferit greu i l’han traslladat a l’Hospital Trueta de Girona.

En l’accident, hi han treballat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).