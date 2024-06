Desarticulat un grup que duia cocaïna de Bolívia a Perpinyà dins de maquinària agrícola

La Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Policia Nacional francesa i la Policia d'Investigacions de Xile, ha desarticulat una organització criminal que introduïa cocaïna procedent de Bolívia a Europa amagada en maquinària agrícola. Han estat detingudes 13 persones, quatre a França i nou a Xile, i s'han intervingut 70 quilos de cocaïna que enviaven des del país sud-americà a Perpinyà a través del port de Barcelona. L'organització criminal fabricava la maquinària amb la finalitat d'enviar l'estupefaent amagat als rodets de màquines compactadores de sòl.

La investigació es va iniciar per part de la Policia d'Investigacions de Xile (PDI) quan van detectar una nova i potent organització criminal, que pretenia importar al seu país grans quantitats de clorhidrat de cocaïna procedent de Bolívia. Les indagacions van detectar que si bé l’entramat criminal importaria la cocaïna a Xile, aquest no seria el país destinatari final de la mercaderia, sinó que l’objectiu de l’entramat era obrir una nova via d’exportació cap a Europa.

A partir d'aquell moment, els agents de la PDI van establir contacte amb agents de la UDYCO Central, i van poder establir que el destí final de l'exportació de l'estupefaent era el Port de Barcelona i des d'aquí iniciar la distribució de la droga a Europa. Els exportadors de la substància estupefaent, assentats a la ciutat xilena de Valparaíso, van començar a teixir un entramat empresarial que comptaria amb testaferros com a administradors per poder emmascarar els veritables responsables dels enviaments il·lícits.

Les indagacions van permetre esbrinar que un cop arribava la substància a Barcelona, es descarregava i es traslladava per carretera a Perpinyà. El mes de febrer passat, per part de les autoritats xilenes, es va detectar que l'organització exportadora havia contaminat dues màquines agrícoles construïdes per ells mateixos, en concret compactadores de sòl, i que s'enviarien des de Valparaíso a Barcelona a través d'un vaixell mercant amb destinació final a Perpinyà.

Gràcies a la cooperació policial internacional, es va establir un dispositiu a la localitat de Claire, prop de Perpinyà, al voltant de l'empresa destinatària, on agents francesos, espanyols i xilens van dur a terme l’escorcoll i van arrestar quatre integrants de l'organització. Aquestes persones eren els encarregats de desmuntar les màquines i recopilar l'estupefaent, amb l'objectiu de dur-ne a terme la distribució. En aquesta primera fase, en què es van intervenir 70 quilos de clorhidrat de cocaïna, es va donar per desarticulada la part de l'organització criminal dedicada a la importació de clorhidrat de cocaïna en quantitats importants. Les autoritats judicials franceses van decretar l'ingrés a presó provisional de tots els detinguts.

En una segona fase, desenvolupada setmanes després a Xile, s'ha dut a terme l'arrest de nou persones i la imputació de tres més, donant-se per desmantellada la branca operativa de la part exportadora de l'organització criminal. Els investigadors van poder esbrinar que l'organització criminal tenia entre els plans construir més maquinària agrícola per continuar amb els enviaments de l'estupefaent amb el mateix mètode.