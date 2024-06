Roses és el municipi més demandat pels estrangers per comprar una casa.

La compra d’habitatges a Espanya per part d’estrangers es concentra a l’arc mediterrani i als dos arxipèlags, on la demanda forana acapara més del 50% de l’interès total per comprar una casa a més de 100 localitats costaneres, segons un informa del portal immobiliari Idealista.

Entre ells, destaca l’especial interès d’alguns estrangers per un municipi altempordanès, Roses, que juntament amb Calp (Alacant) o Andratx (Balears), veuen com la demanda relativa estrangera supera el 65% del total de cerques i interaccions realitzades al portal immobiliari Idealista.

De fet, és la zona del Port Esportiu - Puig Rom - Canyelles de Roses la que concentra un major percentatge de demanda internacional, un 72%, només igualada per la zona de Maryvilla a Calp (Alacant).

Tot i això, la província d’Alacant és la província d’Espanya que aglutina el nombre més gran de destinacions -fins a 30- on l’interès de la demanda estrangera supera el 50% del total que busca un habitatge al portal immobiliari Idealista.

Darrere d’Alacant hi ha les Balears, amb 28 localitzacions que desperten l’interès de fins a un 67% de la demanda procedent de l’estranger. Encara per sobre del 60% d’interès forà per comprar cases apareixen poblacions de la província de Santa Cruz de Tenerife, que en total presenta 23 localitzacions entre les 120 més demanades. La majoria es troben a l’illa de Tenerife.

A continuació, apareix un triple empat de localitzacions destacades entre les províncies de Girona, Màlaga i Las Palmas, totes tres amb 12 destinacions predilectes per als estrangers, que desperta un interès per sobre de la demanda nacional. Cadascuna representant de les destinacions preferides pels estrangers, com la Costa Brava, la Costa del Sol i les Illes Canàries.

A Girona, destaquen sobre tots els altres els districtes de Roses de Port Esportiu-Puig Rom–Canyelles, Santa Margarida i Salatar, al costat del municipi d’Empuriabrava, tots amb més d’un 60% de demanda estrangera.

Per primera vegada en molt de temps, els britànics no encapçalen un llistat referit a la demanda d’habitatge forana a Espanya. Tot i que són els principals compradors de cases a l'Estat no són la nacionalitat més destacada en aquestes localitzacions amb més demanda procedent de l’estranger.

Les visites procedents d’Alemanya són les més destacades entre les 120 zones analitzades, sent la nacionalitat més interessada a comprar-ne 55, pràcticament la meitat, sobretot a les Balears i les Canàries.

Suècia (21) és el següent país que destaca del llistat, posant gran interès a Alacant, però també sent el primer país que demana casa a zones de Màlaga. Un interès que comparteixen amb la demanda procedent dels Països Baixos, que a més de centrar-se a Alacant amplien el radi d’interès a Màlaga i Granada.

Una altra de les nacionalitats destacades a França, sent la més destacada a les zones de Girona, mentre els italians prefereixen com a destinació les Illes Canàries.

