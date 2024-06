El nou anunci d'Estrella Damm passa per Cadaqués

L'anunci estival d'Estrella Damm ja és aquí. I torna a la Costa Brava. Un any més, i ja van 16 consecutius, l'empresa cervesera convida a viure un estiu de somni, un estiu 'mediterràniament'. L'espot Estiu '78, que s'ha publicat aquest divendres, explica la història de la María, una jove que acaba de perdre la seva àvia i rep una caixa plena de fotografies antigues que li van pertànyer. Moltes d'elles són de l'estiu de 1978, així que la protagonista es proposa reviure aquells moments visitant tots i cadascun dels llocs que apareixen en les instantànies. Són ubicacions de Barcelona, la Costa Brava (Cadaqués) i Menorca. Algunes són famoses i s'omplen cada estiu de gent, mentre que unes altres passen més desapercebudes.

Imatge de Cadaqués, en el nou anunci d'estiu d'Estrella Damm. / ESTRELLA DAMM

Per seguir els passos de la seva àvia, la María recorre els carrers de Barcelona i multitud de paisatges costaners del Mediterrani, coneix a gent enrotllada i, per descomptat, a un home que, si no és per a tota la vida, ho serà per a tot l'estiu. Tampoc falta la sortida en veler per la Costa Brava, les nits romàntiques i els balls fins que surti el sol, aconseguint que passat i present es barregin en un viatge inoblidable. "Canviï el que canviï, que el que és important mai canviï", resa l'espot que ha dirigit la cineasta i escriptora Claudia Llosa.

L'evocació dels estius dels anys 70 s'acompanya d'una versió de Yes, Sir, I Can Boggie, hit internacional del duo Baccara. La versió està interpretada en exclusiva per a l'anunci per la cantant i compositora britànica Debbie.