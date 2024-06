Adeu als clots de l'aparcament del carrer Balmes de Figueres: construiran un pas central per a vianants

L’Ajuntament de Figueres té en cartera solucionar els greus problemes que pateix l’aparcament del primer tram del carrer Balmes a causa de les arrels dels pins que han aixecat bona part del paviment. Segons ha avançat el govern municipal als veïns del Poblenou, el plantejament implica eliminar les places d’aparcament existents, creant un pas central elevat només per a vianants amb accés exclusius per als vehicles dels guals particulars existents.

La mesura convertiria aquest espai en un rebedor privilegiat del barri des de l’avinguda Salvador Dalí, on s’accedeix per unes escales que abans donaven accés a l’antiga torre carlina que hi havia hagut en aquest indret abans del seu enderroc i de la urbanització de tot el sector delimitat per la carretera General, la carretera d’Olot i la Via Emporitana.

Han estat les obres recents en aquesta part de la ciutat les que van posar al descobert el mal estat d’aquest aparcament, un fet que els veïns havien denunciat reiteradament temps enrere a l’EMPORDÀ.

La primera tinent d’alcalde, Carme Martínez, amb altres regidors del Govern, van comunicar aquesta solució en una reunió recent, celebrada en el jardí exterior de l’edifici on hi ha la seu de l’Associació de Veïns que presideix Carme Casellas.

Recollida de firmes

La seva junta ha valorat positivament els temes tractats durant aquesta trobada, en la qual també es va parlar de la necessitat d’augmentar la presència policial en el barri i, també, donar continuïtat al procés de consulta veïnal per a saber si la gent que viu al Poblenou està d’acord amb el fet de crear una zona verda d’aparcament regulat en els seus carrers. Aquesta proposta ja va tenir una primera recollida de firmes que no va tenir gaire ressò en un primer moment i ara l’Associació l’ha accentuada per a conèixer millor l’opinió dels residents.

La junta de l’AV té clar que «cal trobar una solució al fet que els carrers del nostre barri s’hagin convertit en l’aparcament lliure per a tota la gent que ve a Figueres, diàriament i els dijous de mercat. La zona verda seria una opció per a frenar-ho».

L’aparcament regulat permetria aconseguir més espai lliure d’aparcament per als residents del barri i, al mateix temps, ajudaria a apaivagar l’impacte que tindrà l’eliminació de la vintena llarga de places d’aparcament de la futura placeta del carrer Balmes. La millora de l’espai podria comportar la desaparició d’algun dels pins, ja que es troben molt junts.