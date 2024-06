Fortià continua amb la pacificació del trànsit al voltant de l’escola

Aquesta setmana passada van començar les obres del projecte d’ordenació de la travessera urbana de Fortià per a la mobilitat segura i la pacificació del trànsit de vehicles. Aquestes obres es realitzen a dues cruïlles de Fortià, per tal de millorar la seguretat viària, «on passarem a tenir més espai per als vianants i un carril bici, per tal de millorar els accessos a l’escola», segons explica l’alcalde fortianenc, Francesc Brugués.

Aquest projecte preveu actuacions en els pluvials amb l’objectiu de millorar en drenatge i preinstal·lacions dels serveis per, en un futur, dur-ne a terme el soterrament.

Aquesta actuació estava prevista al treball tècnic de seguretat viària i pacificació de Fortià, fet durant l’any 2018 per la consultoria INTRA i finançat pel Servei Català de Trànsit. Alhora, les obres que s’estan executant són finançades amb la quantitat de 150.000 euros corresponents a la subvenció per a actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà del Servei Català de Trànsit.

Aquestes obres es realitzaran en dues fases: una que s’està executant actualment a la cruïlla entra l’avinguda Pradells i l’avinguda Diputació, que a partir d’aquest dilluns quedarà totalment tallada al trànsit i, posteriorment, la fase 2 serà a la cruïlla entra l’avinguda Diputació i el carrer Reina Sibil·la, on quedarà tallat totalment el pas de vehicles per Fortià del trànsit provinent de la carretera C-31 cap a la C-260 i viceversa.