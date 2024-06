Figueres vol formar part del Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona

Amb el vot favorable de tots els grups municipals, el ple de l’Ajuntament ha aprovat una moció destinada a l’adhesió de Figueres al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona. La proposta, sorgida de la CUP i defensada pel regidor Xavier Colomer, especifica que l’Ajuntament figuerenc, com a titular de l’empresa de transport públic que gestiona Fisersa, té "la voluntat de participar en el procés per implementar el sistema tarifari i integrat en el conjunt del territori de Catalunya, de forma que els seus ciutadans i usuaris dels serveis de transport urbà puguin veure’s beneficiats pels avantatges del sistema tarifari integrat".

Projecte T-mobCat

La petició municipal planteja "la disposició per al bon desplegament del projecte T-mobCat en els seus vehicles i instal·lacions, amb la voluntat d’implantar el sistema tarifari integrat en el conjunt de Catalunya, implementant el projecte T-mobCat". Figueres vol que l’adhesió arribi a tot l’Alt Empordà mitjançant el Consell Comarcal per a no deixar la comarca enrere en aquesta unificació tarifària. Fins ara, el Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), és integrat per la Generalitat de Catalunya, 4 consells comarcals i 71 ajuntaments, dividits en vuit zones que permeten el desplaçament amb diferents operadors de transport fent servir el mateix títol i sense cost addicional dins de la seva zona geogràfica de validesa.