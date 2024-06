Canvi de temps radical: diumenge passat per aigua a l'Alt Empordà

Canvi de temps a la vista: les altes temperatures i la presència del sol tenen les hores comptades. El diumenge està previst que estigui passat per aigua a l'Alt Empordà i en molts punts de la província de Girona. Tornen les tempestes.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. 14:00 a dg. 20:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx: 🟡 2/6



*Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/WVR7Ra9pZ5 — Meteocat (@meteocat) June 7, 2024

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja per l'últim dia del cap de setmana. I és que hi ha la possibilitat de xàfecs que deixin més de 20 litres en mitja hora des de les vuit del matí i fins a les deu de la nit. L'avís de perill contempla tota la província de Girona, tot i que a primeres hores del matí, el Baix Empordà podria quedar al marge dels forts xàfecs.

Aquestes precipitacions aniran acompanyades de tempesta i possibilitat local de pedra. La situació es mantindrà de cara a dilluns. A més, anirà acompanyada d'una davallada de la temperatura, que es començarà a normalitzar per l'època de l'any, segons el Meteocat.