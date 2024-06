Tres municipis de l'Alt Empordà afronten una situació d’extrema pobresa infantil

La pobresa infantil no és uniforme a Catalunya; hi ha municipis com Castelló d’Empúries, Figueres i la Jonquera, a l’Alt Empordà, on la taxa de risc de pobresa és igual o superior al 45%. Aquests percentatges són crítics, especialment quan es comparen amb la mitjana catalana del 27,5% el 2022, que ja és alarmant.

A l’Alt Empordà, Figueres destaca amb una taxa de risc del 51% a barris com Sant Joan, Culubret, Turó Baix i el Parc Bosc, on gairebé un terç dels infants viuen en pobresa extrema. A la Jonquera, el 49,2% dels menors viuen sota el llindar de pobresa, amb un 27,4% en situació d’extrema pobresa. A Castelló d’Empúries, el 46% dels nens i nenes es troben en risc de pobresa i exclusió social.

Les dades d’infants en risc de pobresa són del 2021 i corresponen al percentatge de menors de 18 anys que viuen en llars amb ingressos per unitat de consum inferiors al 60% de la mitjana de tot l’estat. Pel que fa a la pobresa extrema, és aquella que es dona en llars amb ingressos per unitat de consum inferiors al 40% de la mitjana estatal.

Les dades de l’Atles de Distribució de Renda de les Llars, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i el testimoni del Casal dels Infants posen de manifest la urgència d’actuar. La Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència (LDOIA) exigeix, des del 2010, intervencions socials preferents en zones amb desigualtats evidents.

Millorar les oportunitats

Des de l’Alt Empordà, els municipis afectats estan treballant per millorar les oportunitats des de la infància, mentre que les administracions sumen esforços per garantir el finançament i els recursos suficients a aquests serveis, amb l’objectiu de donar cobertura a tots els infants i adolescents que en necessitin. L’alcaldessa Miriam Lanero explica que, a la Jonquera, des de fa uns anys es realitzen les Trobades de Treball en Xarxa, reunions periòdiques que estableixen un espai comú i de treball entre tots els agents que vetllen pel benestar dels infants i joves del poble. «D’altra banda, també s’han implementat estratègies per enfortir el teixit econòmic de la vila, posant l’accent en el comerç i en el sector serveis, els quals són els punts forts, amb l’objectiu de generar més ocupació».

La pobresa infantil a Castelló d’Empúries és una preocupació important que l’Ajuntament està abordant a través de diverses iniciatives i partides destinades a millorar la qualitat de vida de les famílies més vulnerables. En el pressupost general de 2024, s’ha destinat una part significativa dels recursos als serveis socials, amb un notable augment també en les despeses d’inversió per a millores d’infraestructures i serveis comunitaris. Això inclou fons per a la urbanització d’espais educatius i la millora dels equipaments escolars, així com diferents programes socioeducatius i accions de suport a les famílies amb dificultats econòmiques. També s’han establert comissions municipals específiques, com la de prevenció de l’absentisme escolar, entre altres.

Apunts: 436.400 menors catalans en risc A Catalunya, 436.400 nens, nenes i adolescents (el 31,7% del total d’infants catalans) estan en una situació de risc de pobresa o exclusió social, una xifra allunyada dels nivells de benestar europeus, (24,4% a la UE-27, Eurostat) i ha persistit al llarg del temps. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, tenen, en primer lloc, la finalitat d’erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes, incloent-hi la pobresa infantil.

Pobresa i aprenentatge

La pobresa condiciona tots els àmbits de la vida dels infants, incloent-hi l’aprenentatge. En aquest sentit, Figueres té un nivell de segregació escolar molt alt a l’educació primària (0,32% de dissimilitud), mentre que Castelló d’Empúries presenta un índex de segregació alta a l’educació secundària (0,22%) segons dades de la Fundació Bofill. Val a dir que un municipi té una segregació escolar molt alta si la seva dissimilitud està per sobre de 0,30 a Primària i de 0,20 a Secundària.

Des del govern castelloní, també es preveuen mesures destinades a infants de famílies amb menys recursos, com ajudes específiques a la infància i adolescència, beques de menjador i transport escolar, beques per activitats esportives, extraescolars i casals... així com subvencions més universals per a l’adquisició de llibres de text i altres materials educatius. Massot destaca com la comunitat participa en esdeveniments que recullen fons i consciencien sobre la pobresa infantil, mentre des de l’Ajuntament donen suport a les entitats que col·laboren per oferir suport a famílies necessitades. Aquestes accions són part d’un esforç continu indispensable per mitigar els efectes de la pobresa infantil i reduir les desigualtats, garantint que tots els nens i nenes de Castelló d’Empúries tinguin les oportunitats de desenvolupament i benestar necessàries.

«En essència, el que busquem no és només pal·liar la pobresa, sinó també prevenir-la mitjançant educació i recursos que evitin que es perpetuï a la societat. Una tasca important que s’ha fet, a més d’augmentar recursos destinats a la pobresa, és dignificar-los per evitar l’estigmatització associada sovint a l’accés i utilització d’aquests recursos.»

Malgrat els esforços locals, el Casal dels Infants alerta que encara hi ha una manca d’inversió en xarxes comunitàries per garantir el benestar infantil. En aquest context, el proppassat 10 d’octubre s’aprovava un Acord de Govern per elaborar una Estratègia de país de lluita contra la pobresa infantil de Catalunya. Es planteja l’abordatge d’una qüestió transcendental que, alhora, obre una finestra d’oportunitat per aprofundir en el conjunt de polítiques socials del país.

