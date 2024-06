Treballadors amb salaris baixos busquen ara atenció a Càritas Alt Empordà

Treballadors amb salaris baixos busquen ara atenció a Càritas. «Cada cop hi ha més persones que viuen en situació de pobresa, una realitat que s’ha cronificat. La pandèmia va abocar a la crisi a un gran sector de la població que encara no se n’ha pogut sortir», explica el president de Càritas Alt Empordà Interior, Josep Ramírez, que remarca que «s’ha incrementat al llarg de l’any passat a tot el territori i també a la comarca l’atenció a famílies monoparentals, sobretot dones que tenen menors a càrrec i joves menors de trenta-cinc anys». Fa uns anys quan una persona entrava al món laboral, sortia del món de la pobresa i l’exclusió, ara això no és cap garantia, pels salaris tan baixos que cobren i perquè una part molt important del sou es destina al recurs residencial. «La cronificació de la manca d’habitatge social» és un altre dels crits d’alerta que fa Càritas.

El Servei d’Acollida de l’entitat ha passat dels 488 usuaris el 2022 als 630 usuaris del 2023: «La pobresa s’ha cronificat, però no podem oferir més ajuda de la que tenim perquè els recursos no han augmentat» destaca Ramírez. Pel que fa a les derivacions al Centre de Distribució d’Aliments, són 1210 d’aquest any. Càritas ha donat un pressupost de 464.603,99 euros a recursos socials, el que significa un 93,90% dels seus fons. En total l’entitat ha dut a terme 12 projectes socials i hi han intervingut 95 persones voluntàries. Són algunes de les dades que s’extreuen de la memòria d’activitat de l’any 2023 presentada per l’entitat.

Un dels projectes inaugurat per Càritas aquest any a Figueres que ha tingut molt bona acollida ha estat el nou Espai amb Cor, una evolució dels tradicionals robers. Està situat al carrer Clerch i Nicolau, i substitueix el que hi havia a la plaça Sant Vicenç de Paül. Durant l’any 2023, des del servei s’ha arribat a més de 700 persones. També com a apunt positiu d’aquest any, el president de Càritas apunta que el Servei d’intervenció educativa (SIE) ha aconseguit que un 75% dels infants atesos millorin els seus rendiments escolars: «S’agraeix molt la tasca que fan els tècnics i voluntaris a l’hora d’oferir un espai de relació, treball en valors i reforç educatiu, a estudiants de primària en situació de vulnerabilitat, per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació, comptant també amb les seves famílies i de forma coordinada amb l’entorn social i educatiu», conclou Ramírez.