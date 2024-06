Presenten un nou servei d’orientació juvenil a l'Alt Empordà

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres gestionen el nou servei Impulsa’t d’orientació juvenil, presentat la setmana passada i que atendrà als joves d’entre 16 i 29 anys de la comarca que es trobin en un procés de cerca de feina i/o formació. El servei, que fins ara es duia a terme des de Figueres, ha incorporat dues noves tècniques referents que, a banda d’oferir atenció a l’Oficina Jove, donaran un servei itinerant als municipis adherits, que són Roses, Vilafant, l’Escala, Castelló d’Empúries, la Jonquera i Llançà.

El Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil (SOJ), l’objectiu principal del qual és promoure i mantenir la continuïtat formativa de les persones joves d’entre 16 a 29 anys, amb especial atenció al col·lectiu de 16 a 24 anys, impulsant una millora molt substancial en els processos d’orientació, suport i mentoria, que inclou un acompanyament individualitzat de l’alumnat en risc d’abandonament escolar prematur o que ja hagin abandonat per tal de reconduir-los al sistema educatiu. També s’orienta a tots els joves que necessitin un assessorament a nivell laboral, puguin tenir o no la ESO o estudis superiors.

"És una molt bona notícia que estiguem en disposició d’oferir un servei que doni cobertura a tots els joves, i que puguem fer-ho comptant amb la complicitat dels ajuntaments", va manifestar la consellera comarcal de Joventut, Núria Escarpanter, en la presentació del nou servei. També hi va intervenir Pere Montserrat, regidor de Joventut de l’Ajuntament de Figueres, que va destacar la importància de l’acompanyament als joves durant una etapa tan important per al seu desenvolupament. "Aquest és un projecte innovador que respon a la demanda de treball i formació del col·lectiu jove i que es posa com a objectiu orientar-los cap a un camí i projecte de vida satisfactori", va remarcar. La presentació també va comptar amb la presència d'altres autoritats de la comarca.