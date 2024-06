Nova campanya per abastir els bancs d’aliments mentre baixen els donatius

La Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) ha alertat de l’augment de la taxa de risc de pobresa o exclusió social el 2023 fins a arribar al 26,5 % de la població resident a Espanya, és a dir, prop de 12,7 milions de persones. La cronificació d’aquesta conjuntura influeix directament en la pobresa alimentària. Prop de 12,7 milions de persones no es van poder permetre un àpat amb carn o peix cada dos dies ha incrementat per segon any consecutiu, fins a assolir el 6,4 % (un punt més que el 2023), segons dades aportades a l’informe L’estat de la pobresa 2024, elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol (EAPN-ES). El mateix estudi indica que la proporció de persones que arriben amb dificultat a final de mes ascendeix al 48,5 % de la població resident a Espanya. Així mateix, a Espanya hi ha 9,7 milions de persones que viuen en la pobresa amb ingressos inferiors a 916 euros mensuals.

Aquest escenari no es veu reflectit en un augment dels donatius i excedents, sinó tot el contrari. El 2023, els 54 bancs d'aliments que van atendre gairebé 1,2 milions de persones van distribuir un total de 138.046 tones, un 8,99 % menys que el 2022 a causa del descens de les aportacions. En conseqüència, el total de quilos i litres d'aliments que van poder entregar als beneficiaris va descendir un 4,75 % fins als 116 quilograms i litres per persona i any.

«La campanya Cap llar sense aliments de la Fundació "la Caixa" i CaixaBank amb l'esperança d'impulsar l'acció col·lectiva i poder donar resposta a la cronificació de la pobresa a Espanya i és especialment important per l'actual context de molta necessitat d'aliments bàsics», ha destacat Lluís Fatjó-Vilas, president del Banc dels Aliments de Barcelona i representant dels Bancs dels Aliments catalans. I ha afegit: «Ens permet continuar ajudant a les famílies en situació de vulnerabilitat, en una situació agreujada per l'encariment del preu dels aliments». Es poden realitzar donacions a través de Bizum enviant una aportació a la causa 38014.

També es pot col·laborar a través de la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank, a través de la plataforma de banca digital CaixaBankNow i per mitjà del portal www.caixabank.es per als donants que no siguin clients de l'entitat. La recaptació es distribuirà per totes les províncies espanyoles a través dels 54 bancs d'aliments associats a la FESBAL. A Catalunya, la quarta edició de la campanya Cap llar sense aliments va recaptar un total de 265.284 euros, dels quals 30.521 es van recaptar a Girona.