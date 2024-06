La salvaguarda de l'Albera marina a l'Alt Empordà, reconeguda a Europa

El projecte liderat per Submon, BlueLab: un acord de custòdia per a la conservació de l'espai marí de l'Albera, a l'Alt Empordà, ha resultat finalista dels premis europeus Natura 2000 Awards, impulsats per la Comissió Europea en la categoria de conservació marina. "El dimecres vam tenir l'honor d'assistir com a finalistes a la cerimònia dels premis celebrada Brussel·les. Per a nosaltres, el premi va ser arribar fins aquí" destaca Juanita Zorrilla, directora de projectes.

Aquest esdeveniment es va celebrar en ocasió dels deu anys dels Premis Natura 2000, que reconeixen els èxits en matèria de conservació en tota la UE i contribueixen a donar a conèixer un dels assoliments més destacats d'Europa: la xarxa de zones protegides Natura2000. "Ha estat una satisfacció quedar entre els 27 projectes finalistes, seleccionats d'entre més d'un centenar posant la Costa Brava i l'Empordà en el mapa europeu" assegura Zorrilla "donant projecció internacional al seu projecte BlueLab, que té com a objectiu millorar l'estat ambiental de l'espai marí Natura 2000 de l'Albera a Llançà mitjançant la restauració marina i el compromís local d'entitats i particulars".

El projecte, una iniciativa innovadora d'alfabetització oceànica, ha rebut un gran suport, especialment pel vot popular, el qual ha contribuït a la presència del projecte en la cerimònia juntament amb altres grans equips i projectes dedicats a la conservació ambiental. En la mateixa categoria finalment va resultar guanyador el projecte de l'ONG portuguesa Ocean Alive.

BlueLab té com a objectiu millorar l'estat ambiental de l'espai marí Natura 2000 de l'Albera, a Llançà, una àrea marina d'alt interès per a la conservació. Iniciat mitjançant un acord de custòdia el 2021 entre Submon, l'Ajuntament de Llançà i la Generalitat de Catalunya, el projecte adopta un enfocament innovador. Posant èmfasi en la participació dels actors locals, BlueLab es converteix en una iniciativa pionera a Catalunya.

Submon treballa per preservar l'Albera marina a Llançà gràcies al suport local / Empordà

Les seves activitats inclouen restauració, conservació i iniciatives educatives destinades a protegir i restaurar la biodiversitat marina de la zona. BlueLab compta amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Llançà, el Parc Natural del Cap de Creus, la Confraria de Pescadors de Llançà i la comunitat local.